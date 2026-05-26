В России после атаки на Москву растут паника и недоверие к Кремлю, - аналитики

Жители глубокого тыла России больше не верят официальным сводкам властей.

Россияне все чаще начали рассуждать о необходимости завершения войны против Украины. Особенно после самой массовой атаки дронов на Московский регион в ночь на 17 мая, заявляют аналитики.

"Региональные паблики и локальные Telegram-канали позволяют видеть реакции, которые не попадают в федеральные медиа России. Для нас это способ отслеживать уровень страха, усталости от войны, доверия к власти и внутренние настроения в регионах РФ", – заявил руководитель направления аналитики общественной организации Join Ukraine Андрей Сухарина.

Сообщается, что мониторинг охватил около 410 региональных Telegram-каналов, городских пабликов "ВКонтакте" и локальных медиа по всей России и на оккупированных территориях. По данным Join Ukraine, россияне все чаще демонстрировали в своих публикациях страх, панику и отчаяние. Часть пользователей прямо писала, что "спецоперацию" пора завершать.

Аналитики подчеркивают, что конкретно в тыловых регионах, включая Татарстан, Красноярский край, Свердловскую и Новосибирскую области, зафиксирована наиболее "разнообразная" реакция. Местные жители там реагировали на атаку по Москве как с сарказмом, так и с раздражением. Часть пользователей решили не скрывать усталость от войны и даже критику власти.

"В разных регионах РФ пользователи массово ставили под сомнение эффективность ПВО и официальные заявления о "контроле ситуации"", - говорится в исследовании.

Атака по Московской области - что известно

Атака в ночь на 17 мая стала крупнейшей по Московскому региону с начала полномасштабной войны. Минобороны России сообщило, что над РФ за сутки якобы сбили 556 беспилотников. В частности, на Москву летело "более чем 120 дронов", по словам мэра Сергея Собянина.

Ранее УНИАН сообщал, что в ISW оценили атаку на Москву. Аналитики подчеркнули, что неспособность российской ППО отразить удары вызвала бурю негодования среди российских блогеров и военкоров, которые указывали на недостатки российской противовоздушной обороны и призывали Россию к нанесению ответных ударов, в том числе с применением тактического ядерного оружия.

Кроме того, мы также рассказывали, что даже усиленная ПВО под Москвой оказалась не эффективной. По словам эксперта, данная ситуация имеет и психологический аспект.

