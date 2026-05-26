Россияне используют психологическое давление, пугая украинцев 'Орешником', – эксперт

Россия комбинирует удары ракетами и дронами, и даже при высоком проценте сбиваемых "Шахедов" часть БПЛА достигает целей.

Россия использует ударные дроны для массированных атак, а ракеты выполняют дополнительную роль психологического оружия. Об этом в комментарии "Киев24" сказал директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Он считает, что ожидание новой и неизвестной угрозы может деморализовать общество. "Это понятно, потому что когда прилетает ракета "Искандер", она причиняет много бед. Но "Искандеров" они могут запустить, ну, десяток-два, а дронов летит под тысячу...", – сказал специалист.

Он пояснил, что сейчас процент сбиваемых вражеских дронов довольно высок – до 90%, но, если вычесть количество ударных российских БПЛА, достигающих целей, то становится понятно: и это относительно небольшое количество причиняет много бед украинцам.

"А ракетная угроза – не только материальная, но и психологическая. Поэтому нас пугают "Орешником": это что-то новое, неизвестное и страшное. Мы не видели, как он прилетает, но уже понимаем, что это какая-то страшная угроза. И именно ожидание приводит общество к определенной деморализации", – подчеркнул эксперт.

Удар РФ по Украине 24 мая

Напомним, что Россия ночью 24 мая, вероятно, запустила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" по Украине. Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что одна из ракет могла выйти из строя и упасть на временно оккупированной территории Донецкой области. Украинские OSINT-исследователи обнародовали видео, которое может свидетельствовать именно о запуске второй ракеты. В то же время некоторые источники предполагают, что ракета могла упасть вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой – это около 40 км от линии фронта.

