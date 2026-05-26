Россия вооружила истребителями Су-34 одну из стран Африки, – СМИ

Российские источники опубликовали кадры ударных истребителей Су-34М с маркировкой ВВС Алжира – это первое подтверждение поставки этого типа самолета иностранному заказчику. Таким образом, Алжир стал первым экспортным клиентом Су-34 в мире, пишет Force Index.

Су-34 – это ударный истребитель с самой большой дальностью полета среди всех боевых самолетов своего класса в мире. По продолжительности полета он сопоставим со стратегическими бомбардировщиками, что позволяет выполнять как длительное патрулирование, так и миссии глубокого проникновения на большие расстояния.

Самолет примерно на 50% тяжелее своего предшественника Су-27 – благодаря чему несет значительно больший запас топлива и вооружения. Как говорится в материале, в июле 2025 года стало известно, что три варианта разведывательной системы Sych позволяют самолету собирать разведданные в реальном времени, оставаясь полностью вооруженным для ударных операций.

По имеющимся данным, новый истребитель заменит устаревшие Су-24М, которых в Алжире насчитывается около 40 единиц. Алжир является крупнейшим в мире экспортным клиентом именно Су-24М – поэтому переход на Су-34 станет существенным качественным скачком в боевых возможностях армии.

Новые самолеты будут хорошо сочетаться с уже имеющимися в ВВС Алжира Су-30МКА и Су-35С. Кроме того, как говорится в материале, Алжир в феврале 2025 года получил первые Су-35, а в ноябре – первые истребители пятого поколения Су-57.

Дальность Су-34 и широкий спектр вооружения позволяют ему поражать цели далеко в море и на значительной части территории Европы, как отмечается в материале. Алжир активно перевооружается с 2011 года – после масштабных авиаударов НАТО по соседней Ливии.

По информации из источника, крупные американские военные учения в Северной Африке начиная с 2021 года имитировали атаки на противника с возможностями ПВО, аналогичными алжирским, в частности с использованием российских комплексов С-400. После свержения сирийского правительства в 2024 году Алжир остался единственным арабским государством вне западной сферы влияния.

