Бадоев отреагировал на слухи о романе с Максом Барских

Ранее и певец высказался по этому поводу.

Украинский режиссер, сценарист, клипмейкер и телеведущий Алан Бадоев отреагировал на слухи о романе с певцом Максом Барских, которые спровоцировала психолог Наталья Холоденко.

Так, накануне она, прямо не называя имени Макса, намекнула, что у клипмейкера "туманная" личная жизнь. После этого в сети принялись активно обсуждать вероятный роман Алана Бадоева и Макса Барских. Позже на заявление психолога отреагировал и сам певец, разразившись оскорблениями в ее адрес.

"Надеюсь, нормальные люди не воспринимают всерьез эту аферистку, недопсихологиню. Шо оно мелет? Хайпожерка!" - написал Макс Барских в своем Instagram в stories.

Теперь же на все эту историю отреагировал и Бадоев.

"Слушайте, я здесь услышал о "величайшем" психологе Украины. Ну, понимаете, о ком я. Этакая женщина. Бодрая. Хочу сказать, что вы, я надеюсь, к ней не ходите, правда? Кто, вот кто у нее может лечиться? Я думаю, что не нужно к ней ходить, потому что она вас не вылечит. Лучше подписывайтесь на меня, на Макса, слушайте песни, смотрите хорошее творчество. Оно вас и поддержит, и кукуху сбережет, и, скажем, от такого, знаете, га**ица сбережет. А к ней не нужно. Я думаю, что она как-то придумает, как зарабатывать деньги", - заявил он на опубликованном в Instagram видео.

