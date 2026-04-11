РФ вынуждена менять планы на фронте: в ISW назвали приоритетное направление наступления

Аналитики отметили, что даже переброска подкрепления не помогает оккупантам.

Российские войска отдают приоритет не обороне на Александровском направлении, где Силы обороны успешно атакуют, а наступательным действиям на Гуляйпольском направлении и перебрасывают туда подкрепление, однако все равно не могут достичь существенных успехов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, российское командование сосредоточило усилия в зоне ответственности 5-й общевойсковой армии, действующей к западу от Гуляйполя. В то же время направление Александровки, где действуют 29-я и 36-я армии РФ, получает меньше внимания, несмотря на активные контратаки ВСУ.

Аналитики отметили, что украинские удары на Александровском направлении создают угрозу для российской группировки, которая пытается продвигаться в сторону Орехова. Однако в Москве, вероятно, считают эту угрозу недостаточной, чтобы изменить приоритеты и перебросить больше сил на оборону.

Видео дня

Несмотря на концентрацию ресурсов, российские войска за последние дни смогли продвинуться лишь незначительно вблизи Гуляйполя. В то же время ISW фиксирует несколько продвижений украинских сил в этом районе.

Машовец сообщил, что для усиления 5-й армии РФ были переброшены подразделения 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 39-й и 38-й мотострелковых бригад. Зато на направление Александровки россияне направили значительно меньше подкреплений, в частности отдельные подразделения 120-й дивизии морской пехоты Балтийского флота и 69-й бригады прикрытия.

Отдельные российские подразделения пытались контратаковать в районе Александрограда и Сичневого, а также удерживать позиции возле Воскресенки. Однако эти действия не дали результата. Украинские силы продолжают наступательные действия на участке Прилуки–Варваровка–Александровка.

Кроме того, по данным ISW, Россия начала привлекать стратегические резервы, однако не для главного направления в Донецкой области. Вместо этого их перебрасывают в Запорожье, в частности под Гуляйполе и Орехов, где 5-я и 58-я армии РФ испытывают острую нехватку сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российское командование поставило себе дедлайн: до конца апреля 2026 года захватить Дружковку, Константиновку и Покровск. В то же время аналитики считают, что эти планы нереалистичны: хотя Покровск россиянам в основном удалось взять, захват Дружковки и Константиновки в установленные сроки маловероятен.

В ISW подчеркивают, что украинские контратаки на Гуляйпольском и Александровском направлениях нарушают российские планы и на других участках фронта, в частности в районе Покровска и так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области.

Эти действия вынуждают российское командование распылять силы и даже перебрасывать их с ключевых направлений, что затрудняет реализацию наступления в весенне-летней кампании 2026 года, пишут в ISW.

Аналитики отмечают: даже привлечение стратегических резервов пока не принесло России тактических успехов. Более того, Украина заставила противника использовать эти резервы вдали от его главной цели – наступления на укрепленную линию обороны на Донбассе.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, по словам майора ВСУ, политолога Андрея Ткачука, оккупанты до сих пор не захватили окрестности Покровска, что сдерживает их продвижение в сторону Днепра. Он напомнил, что российские захватчики планировали захватить Покровскую агломерацию еще до конца осени 2025 года. "Сегодня на дворе апрель 2026 года, и агломерация полностью не взята россиянами, что сдерживает их действия и возможности продвигаться дальше на запад и на север от Покровско-Мирноградской агломерации", – подчеркнул майор ВСУ.

9 апреля мониторинговый проект DeepState сообщал, что россияне продвинулись в двух областях Украины – в Харьковской и Донецкой. По их данным, враг добился успехов возле Песчаного, что к юго-востоку от Купянска. Также оккупанты продвинулись в районе Родинского, расположенного севернее Мирнограда.

Недавно военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал мнение, что российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату всей территории Донецкой области до конца 2026 года. Он отметил, что речь идет о 5300 кв. км территории. К тому же, Славянско-Краматорский плацдарм является наиболее укрепленным участком на фронте, пояснил Коваленко.

