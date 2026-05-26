Польша получила разрешение США на производство ракет Patriot

США разрешили Польше производить ракеты для Patriot: что это означает для Украины.

США одобрили передачу Польше права на производство ракет для систем Patriot. Речь идет о предварительном одобрении Государственного департамента США, которое открывает путь к локализации производства ракет PAC-3 MSE на польских оборонных предприятиях. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет RFM24. По его словам, проект планируется реализовать через консорциум польских оборонных компаний.

Переговоры о передаче технологий длились годами, однако Вашингтон долгое время не соглашался на локализацию производства столь чувствительного вооружения. Ситуация изменилась из-за стремительного роста спроса на ракеты Patriot и сокращения запасов в самих США.

В частности, значительная часть ракет PAC-3 MSE была передана Украине, закуплена союзниками Вашингтона или использована во время боевых действий на Ближнем Востоке. На этом фоне США пытаются резко увеличить темпы производства.

В настоящее время американская промышленность выпускает примерно 700 ракет PAC-3 MSE в год, однако к 2030 году Вашингтон хочет довести этот показатель почти до 2000 единиц ежегодно.

В Варшаве заявляют, что после последних переговоров с США американская сторона стала значительно более открытой к передаче технологий. Помимо Patriot, Вашингтон также заинтересован в возможности производства в Польше дальнобойных ракет для HIMARS и ракет Hellfire для ударных вертолетов Apache.

Польша уже имеет на вооружении две батареи Patriot и ожидает поставки еще шести комплексов в ближайшие годы.

Польские проекты по вооружению

Ранее газета Le Monde сообщила, что Польша стала первой страной, подписавшей кредитное соглашение с Европейской комиссией на финансирование модернизации вооруженных сил и военной промышленности на сумму 43,7 миллиарда евро. Как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, это знаковый момент в истории Польши.

Также в марте стало известно, что Польша строит систему защиты от дронов, которую сама называет самой современной в Европе. Решение было принято в ответ на запуск Россией десятков беспилотников в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года. Польская система получила название San и разрабатывается польско-норвежским консорциумом. Ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро, а финансирование будет осуществляться за счет кредитов ЕС, выделенных Варшаве в рамках новой европейской программы Safe.

