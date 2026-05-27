Российскуе власти приняли закон, разрешающий Центральному банку и другим финансовым учреждениям применять системы защиты и вооружать персонал для отражения атак беспилотников.

Системы защиты от беспилотников будут размещены рядом с Центральным банком, крупнейшим банком страны Сбербанком и Российским управлением по сбору наличных денег. Персоналу этих учреждений будет разрешено носить оружие, сообщает Reuters.

"Институции сами возьмут на себя расходы по защите от беспилотников", - прокомментировал Анатолий Аксаков, главы финансового комитета нижней палаты госдумы.

Видео дня

Издание отметило, что буквально вчера Александр Шохин, глава самого влиятельного бизнес-лобби России, заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что компании готовы сами купить более тяжелое вооружение и электронные системы для защиты своей инфраструктуры от атак дронов.

Дополняется...