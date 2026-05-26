У Путина сделали новое заявление относительно 'системных ударов' по Киеву

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление об угрозах "системных ударов" России по Киеву. По его словам, такие атаки не обязательно будут происходить ежедневно. Его слова цитируют росСМИ.

"Системность - это не периодичность, это не равнозначно периодичности", - сказал Песков в ответ на вопрос, собирается ли РФ наносить удары по Киеву каждый день.

Также он заявил, что в Москве не знают, как США реагируют на эти угрозы. Пресс-секретарь Кремля добавил, что РФ известно о "некоторых официальных заявлениях европейских столиц" и представителей Евросоюза в Киеве.

Кроме того, Песков заверил, что для Кремля "приоритетом является то предупреждение, которое было направлено".

Угрозы "системных ударов" по Киеву - что известно

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел РФ анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Также в ведомстве цинично обвинили украинские власти и "западных спонсоров" в нарушении Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка.

В МИД РФ добавили, что объекты, которые собирается атаковать Москва, "рассредоточены по всему Киеву", поэтому предупредили иностранных граждан, в частности персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости "как можно скорее покинуть город".

