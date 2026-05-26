'116 раз всего за неделю': Беларусь обвинила Украину в попытках атак дронами

Вольфович утверждает, что украинские беспилотники якобы пытались нанести удар по пограничной инфраструктуре.

В Беларуси заявили о якобы регулярных попытках атак беспилотников со стороны Украины. С такими обвинениями выступил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве, передает "Астра".

По словам Вольфовича, беларуские силы ПВО якобы ежедневно фиксируют пересечение границы украинскими боевыми дронами.

"В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами", – заявил он.

Видео дня

Беларуский чиновник утверждает, что только за последнюю неделю в воздушном пространстве страны якобы зафиксировали "116 украинских БПЛА". По его словам, дежурные силы ПВО "59 раз" применяли средства реагирования в отношении беспилотников.

Кроме того, Вольфович обвинил Украину в минировании приграничных районов и активной разведке беларуской территории.

Также в Минске утверждают, что на украинских пограничных полигонах якобы "отрабатываются вопросы применения ударных БПЛА, а также штурма и захвата зданий".

Риск вступления Беларуси в войну против Украины

Как сообщал УНИАН, лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская посетила Киев в понедельник после того, как в украинской столице убирали последствия крупнейшей в этом году атаки РФ. В то же время мировые лидеры внимательно следили за тем, какую поддержку беларуское правительство готово оказать России в ее полномасштабном вторжении.

Еще одной причиной для беспокойства стало то, что в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с беларуским диктатором Александром Лукашенко по поводу войны в Украине – это был их первый разговор с начала вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: