Возврат НДС на электромобили неожиданно ослабил фронт: что произошло

Некоторые наземные роботизированные комплексы классифицируются как колесные транспортные средства с электрическим приводом.

Возврат НДС на электромобили неожиданно ударил по украинской оборонной промышленности – речь идет о закупках НРК. Об этом сообщает Агентство оборонных закупок (АОЗ) в ответ на запрос УНИАН.

"Дополнительное влияние на сроки заключения контрактов оказало обновление налогового законодательства с начала 2026 года. Часть НРК по своим техническим характеристикам классифицируется как колесные транспортные средства с электрическим приводом и подпадает под соответствующие коды УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности, – УНИАН)", – отметили в агентстве.

Из-за отмены льготного режима налогообложения для таких категорий начали осуществлять с учетом НДС. Из-за этого пришлось пересмотреть стоимость: производители повторно получали экспертные заключения по цене с учетом НДС, а ранее утвержденные параметры финансирования требовали корректировки.

В конце марта было принято решение, которое позволило заключать контракты в рамках финансирования даже при превышении стоимости, что фактически разблокировало заключение контрактов на большинство типов НРК.

"В то же время производственный цикл НРК составляет в среднем 3-4 месяца, соответственно поставки начинаются после этого периода. Сдвиг сроков заключения контрактов напрямую влияет на сроки фактических поставок", – добавили в оборонном ведомстве.

Таким образом, вероятно, если бюджет закупки остался прежним, но цена комплексов выросла, то количество НРК могло оказаться меньше.

В АОЗ также отметили, что в этом году закупки наземных роботизированных комплексов проводятся в соответствии с определёнными Генеральным штабом перечнями и спецификациями. Спецификацию НРК довели до Агентства оборонных закупок в начале марта и в апреле этого года. После этого стартовало заключение контрактов, и на данный момент по мартовской спецификации уже заключили 98% контрактов, а по апрельской – 75%.

Возврат НДС на электромобили – главные новости

С 1 января 2026 года в Украине отменили льготы по НДС на импорт электромобилей, что привело к подорожанию электрокаров.

Ранее специалисты Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров прогнозировали, что в случае прекращения действия льгот электрокары подорожают примерно на 30% – в случае электромобилей из Китая, и на 20% – в отношении европейских авто. Оценки специалистов относительно льгот на электромобили были диаметрально противоположными. Некоторые из них говорили, что возврат НДС на электромобили может обрушить рынок, что нанесет ущерб процессу электрификации украинского автопарка.

С другой стороны, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что льготы на электромобили были неуместны из-за войны и острой потребности Украины в деньгах. Всего, по подсчетам специалиста, за последние годы бюджет из-за них потерял более 60 миллиардов гривень.

