Ryanair добавляет больше рейсов из соседней с Украиной страны

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о рекордном расписании рейсов на зиму 2026-2027 в словацкой столице Братиславе, откуда украинцам может быть удобно летать за границу.

Как говорится на сайте авиакомпании, в предстоящем зимнем сезоне она будет выполнять полеты по рекордным 23 маршрутам, включая четыре новых:

Перевозчик прогнозирует, что это обеспечит рост пассажиропотока через аэропорт Братиславы на 125% и более чем 2,2 млн пассажиров в год.

Видео дня

Чтобы обеспечить такие грандиозные планы, Ryanair добавит в свой братиславский парк четвертый самолет Boeing 737, начиная с октября 2026 года.

В честь анонсированного расширения авиакомпания Ryanair запустила трехдневную распродажу билетов в/из Братиславы по цене от 29,99 евро на своем официальном сайте или в приложении.

Читайте также:
На автобусе в Польшу: стоит ли рисковать попасть в 10-часовую очередь на границе
На автобусе в Польшу: стоит ли рисковать попасть в 10-часовую очередь на границе
Пересадка в Перемышле: как украинцам избежать неприятностей
Пересадка в Перемышле: как украинцам избежать неприятностей
Пересадка в Познани: наименее очевидный для украинцев, но удобный аэропорт
Пересадка в Познани: наименее очевидный для украинцев, но удобный аэропорт
Вылет из Вроцлава: почему украинцам стоит обратить внимание на этот аэропорт в Польше
Вылет из Вроцлава: почему украинцам стоит обратить внимание на этот аэропорт в Польше
Личный опыт: действительно ли аэропорт Молдовы – самый удобный для украинцев
Личный опыт: действительно ли аэропорт Молдовы – самый удобный для украинцев
День в Сучаве: что стоит знать о городе с ближайшим к Украине международным аэропортом
День в Сучаве: что стоит знать о городе с ближайшим к Украине международным аэропортом

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Ryanair предупредил туристов о возможном повышении цен на авиабилеты на фоне кризиса з авиационным топливом из-за войны в Иране.

Также лоукостер решил резко сократить количество рейсов в Грецию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.