Ryanair добавляет больше рейсов из соседней с Украиной страны

Бюджетная авиакомпания расширяет присутствие в Братиславе.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о рекордном расписании рейсов на зиму 2026-2027 в словацкой столице Братиславе, откуда украинцам может быть удобно летать за границу.

Как говорится на сайте авиакомпании, в предстоящем зимнем сезоне она будет выполнять полеты по рекордным 23 маршрутам, включая четыре новых:

Перевозчик прогнозирует, что это обеспечит рост пассажиропотока через аэропорт Братиславы на 125% и более чем 2,2 млн пассажиров в год.

Чтобы обеспечить такие грандиозные планы, Ryanair добавит в свой братиславский парк четвертый самолет Boeing 737, начиная с октября 2026 года.

В честь анонсированного расширения авиакомпания Ryanair запустила трехдневную распродажу билетов в/из Братиславы по цене от 29,99 евро на своем официальном сайте или в приложении.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Ryanair предупредил туристов о возможном повышении цен на авиабилеты на фоне кризиса з авиационным топливом из-за войны в Иране.

