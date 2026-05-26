128 или 256 ГБ: сколько памяти действительно нужно современному смартфону

Еще несколько лет назад смартфона с 128 ГБ памяти хватало почти всем. Но в 2026 году ситуация изменилась: приложения стали тяжелее, фото и видео занимают больше места, а ИИ-функции начали "съедать" десятки гигабайт.

Издание BGR объяснило, достаточно ли 128 ГБ сегодня или стоит перейти на 256 ГБ памяти. Ответ, как и следовало ожидать, зависит от того, для чего вы используете свой телефон.

Что лучше брать 128 ГБ или 256 ГБ

Эксперты отмечают, что выбор между 128 ГБ и 256 ГБ напрямую зависит от сценария использования устройства. Если пользователь хранит тысячи фотографий, снимает видео в 4K, устанавливает игры и скачивает фильмы для офлайн-просмотра, то 128 ГБ быстро заканчиваются. В таком случае оптимальным вариантом становится 256 ГБ.

При этом для базовых задач – мессенджеров, соцсетей, браузера и стриминга – 128 ГБ все еще могут быть достаточными, особенно при использовании облачных сервисов.

В Samsung подсчитали, что смартфон на 128 ГБ в среднем способен вместить 900 фото, 60 минут видео в формате UHD, 1000 песен, 100+ приложений и игр, а также 20 фильмов. Однако стоит понимать, что часть памяти всегда занята системой и обновлениями. В итоге пользователю обычно остается примерно 100 ГБ свободного места.

Еще одна причина роста требований к памяти – искусственный интеллект. Согласно отчету TrendForce, локальные ИИ-модели могут занимать от 40 до 60 ГБ системного пространства. Из-за этого смартфоны с 128 ГБ рискуют быстрее столкнуться с нехваткой свободного места.

На Reddit пользователи также все чаще советуют покупать версии минимум на 256 ГБ, особенно если смартфон приобретается на несколько лет вперед. Подобный объем памяти позволяет не думать о свободном месте и не удалять файлы каждый раз перед установкой нового приложения.

Эксперты сходятся во мнении: в 2026 году 256 ГБ стали "золотой серединой" для большинства пользователей, тогда как 128 ГБ подходят лишь тем, кто практически не хранит медиафайлы на устройстве и активно пользуется облаком.

