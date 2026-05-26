Украину зальет дождями, а штормовой ветер зацепит все области: прогноз погоды на 27 мая

Главной угрозой суток станет шквальный северо-западный ветер.

В Украине в среду, 27 мая, прогнозируют переменную облачность, а еще значительное ухудшение погодных условий и дожди практически во всех регионах.

По данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра в Facebook, если ночью осадки пройдут лишь местами в северных областях, то в дневное время кратковременные дожди накроют уже всю территорию страны.

При этом на Прикарпатье, а также в центральных и южных областях ожидаются грозы.

"Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, днем в Украине порывы 15–20 м/с. Температура ночью 11–16°, днем 18–23°", – подчеркнули в ведомстве.

При этом на Закарпатье и в южной части страны воздух прогреется до 23–28°.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе 27 мая также ожидается переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют лишь локальные осадки, однако днем кратковременные дожди пройдут повсеместно.

"Ветер северо-западный, 7–12 м/с, в дневные часы возможны сильные порывы до 15–20 м/с. Температура по области ночью опустится до 11–16°, днем столбики термометров покажут 18–23°, а в самом Киеве ночью ожидается 14–16°, в дневное же время – от 21 до 23°", – уточнили метеорологи в Facebook.

Отдельно специалистов обеспокоила ситуация со штормовыми порывами ветра в Киевской области и столице. Было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Днем скорость порывов ветра может достичь 15–20 м/с.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта", – заявили в Укргидрометцентре.

