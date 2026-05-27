Почему MacBook 'не видит' USB-C наушники и как это быстро исправить

Несмотря на распространённое заблуждение, USB-C наушники полностью совместимы с MacBook, но есть несколько нюансов, которые могут влиять на их обнаружение и использование.

Компьютеры Mac – единственные устройства Apple, которые до сих пор оснащаются классическим 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. Поэтому вы можете продолжать использовать свои любимые наушники, просто подключив их к боковому порту Mac или MacBook.

Но не все знают, что наушники с разъемом USB-C также работают на Mac или MacBook. Такое впечатление возникает из-за поведения системы: при подключении проводных USB-C наушников Mac не всегда автоматически переключает звук на новое устройство, из-за чего создается ощущение, что аксессуар не работает.

На самом деле поддержка таких наушников в macOS есть, но есть несколько нюансов, которые могут влиять на их обнаружение и использование, пишет BGR.

Какие проводные наушники подходят к макбуку

К MacBook подходят любые проводные наушники с разъемом USB-C, оснащенные встроенным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) . Вы можете использовать как фирменные аксессуары, включая USB-C EarPods, Beats Studio Pro или AirPods Max, так и продукцию сторонних брендов.

После подключения через любой из USB-C портов система может запросить разрешение на использование аксессуара, а затем его нужно вручную выбрать в настройках звука.

Чтобы включить воспроизведение через наушники, нужно открыть системные настройки macOS, перейти в раздел звука и в пункте вывода аудио выбрать подключенное устройство. После этого звук начнет воспроизводиться через наушники. Также пользователям доступны дополнительные параметры, связанные с управлением громкостью и источником аудио.

Отдельно отмечается, что USB-C наушники имеют ряд преимуществ по сравнению с беспроводными решениями. Главное из них – отсутствие задержки звука, что особенно важно для игр и работы с видео.

Проводное подключение также избавляет от необходимости следить за зарядом батареи, что удобно при длительной работе за компьютером или во время поездок.

Кроме того, проводные наушники часто обеспечивают более стабильное качество звука при голосовых звонках, а расположение микрофона ближе ко рту улучшает разборчивость речи.

Эксперты советуют при проблемах с подключением проверить настройки звука, переподключить устройство или перезагрузить MacBook.

