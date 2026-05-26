Украина начала запускать FPV-дроны и термобарические ракеты с беспилотных катеров, - Forbes

Россияне уже пытаются адаптироваться к новой стратегии украинских войск.

Украинские беспилотные катера начали использовать как плавучие платформы, с которых запускаются FPV-дроны и термобарические ракеты. Они уже наносят удары по врагу, пишет журналист Давид Кириченко в своем материале для Forbes.

Отмечается, что российские "военкоры" ранее сообщали о том, что Украина использует безэкипажные катера, несущие как FPV-дроны, так и термобарические ракетные установки "Шмель", для нанесения ударов по российским позициям в районе Кинбурнской косы в Николаевской области.

Россияне утверждают, что украинские безэкипажные катера могут нести от шести до восьми FPV-дронов в бортовых отсеках для запуска, которые открываются во время атаки.

"Боеголовки ракет являются термобарическими, то есть не пробивают броню, и поэтому могут использоваться против относительно легких наземных транспортных средств и сооружений. Их можно сочетать с дронами для нанесения ударов по прибрежным позициям противника. Такая операция может быть полностью беспилотной, либо дроны могут обеспечивать огневую поддержку, пока десантники высаживаются с других судов", - рассказал журналисту Джонатан Липперт, президент организации "Defense Tech for Ukraine".

Что дает Украине эта тактика

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт отметил в разговоре с журналистом, что это развитие событий вписывается в более широкие усилия Украины по превращению беспилотных надводных судов в более универсальные ударные платформы.

"Украина продолжает использовать свои надводные платформы для нанесения ударов по множеству российских целей - как на море, так и на суше. Использование ею FPV-дронов против наземных целей уже доказало свою эффективность, в то время как некоторым из ее надводных платформ удалось сбить российские воздушные цели, такие как боевые самолеты и вертолеты", - поделился Бендетт.

Аналитик по вопросам обороны Елена Крыжанивская рассказала журналисту, что украинские морские дроны Sea Baby доставляют небольшие FPV-дроны далеко за пределы дальности, которую те могли бы преодолеть самостоятельно. По ее словам, Украина уже использовала такую комбинацию против российских морских целей в ходе одной операции.

Бендетт добавил, что запуск FPV-дронов с безэкипажных катеров обеспечивает ему как дальность нанесения ударов, так и средство самообороны против российских самолетов, вертолетов и беспилотников. По его словам, ракетное вооружение может служить аналогичной цели.

Бендетт в разговоре с журналистом отметил, что ракетная система "Шмель" имеет дальность, которая может варьироваться от нескольких сотен метров до более чем 1000 метров, что делает ее потенциально полезной в качестве оружия ближнего действия для защиты от российских самолетов и вертолетов.

"Есть прецеденты, когда украинские БПЛА сбивали российские воздушные средства с помощью ракет, установленных на их беспилотных надводных судах", - напомнил эксперт.

Кроме того, журналист отметил, что безэкипажные катера в сочетании с FPV-дронами и ракетами могут обеспечить огневую поддержку рейдов украинских спецназовцев против незащищенных российских береговых позиций.

Россия пытается адаптироваться

Бендетт подчеркнул, что россияне уже пытаются адаптироваться к новой стратегии украинских войск. По его словам, главная задача Москвы заключается в том, чтобы обнаружить украинские безэкипажные катера достаточно рано, чтобы поднять в воздух самолеты, задействовать морские силы или береговую оборону.

Эксперт добавил, что для России опасность больше не заключается только в катерах-камикадзе, которые нацелены на военные корабли. Теперь главной угрозой для россиян являются морские платформы, которые могут приблизить дроны, ракеты и другое оружие к незащищенному побережью.

Россия отстает от Украины в применении морских дронов

Ранее спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне еще до полномасштабного вторжения в Украину имели на вооружении морские ударные дроны, но сделали ставку на свой надводный флот. По его словам, сейчас в этом направлении РФ отстает от Украины.

Плетенчук отметил, что с 2022 года применение россиянами таких дронов не носит массового характера. Он подчеркнул, что догнать Силы обороны трудно, потому что соответствующие технологии постоянно меняются.

