С 1 сентября ученики 1–11 классов должны получать бесплатные обеды, – Свириденко

Кабинет Министров уже выделил 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине для обеспечения детей бесплатными обедами.

В Украине продолжается реформа школьного питания. В новом учебном году, с 1 сентября, бесплатные горячие обеды должны быть для всех учеников 1-11 классов.

Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram по итогам совещания с руководителями ОГА.

В частности, обсуждалась готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.

"С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Сегодня бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых общинах и учеников 1–4 классов во всех областях", – сообщила глава правительства.

По ее словам, правительство уже выделило 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.

"Школьное питание – это не только социальная поддержка, но и развитие местной экономики, рабочие места и поддержка украинских производителей", – сообщила Свириденко.

Как сообщал УНИАН, каждый украинец еще со школьных времен помнит, что период каникул в учебных заведениях всегда длился с 1 июня по 31 августа. Однако из-за обстрелов инфраструктуры зимой были многодневные отключения света, которые также повлияли на учебный процесс. Министерство науки и образования Украины опубликовало письмо, в котором рекомендует учебным заведениям перенести пропущенные зимой занятия на июнь 2026 года.

Ректор Харьковского национального университета имени Каразина Татьяна Кагановская заявляет, что в Украине быстрыми темпами сокращается количество выпускников школ, что в скором времени вызовет кризис в сфере высшего образования. Многим заведениям придется объединяться или закрываться.

