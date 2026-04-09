Россияне атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области: один человек погиб, есть раненые

В ночь на 9 апреля враг нанес удар по Украине с помощью 119 ударных беспилотников.

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Как сообщил в своем Telegram-канале Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной военной администрации, враг более 10 раз атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская и Червоногригоровская общины. Там повреждены многоэтажки, частные дома, гараж и автомобили.

"Ранена 28-летняя женщина. Она находится на амбулаторном лечении", - написал он.

В Павлограде возник пожар. Разрушены дома и магазины, пострадал 49-летний мужчина.

"В Николаевской общине Синельниковского района горели автомобили. Повреждены частные дома", - сообщил Ганжа.

Кроме того, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские захватчики атаковали Запорожский район и нанесли не менее 8 ударов.

"В поселке Балабино повреждены частные дома. Получила ранения женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - отметил он.

Впоследствии Федоров добавил, что число пострадавших в результате удара по Запорожскому району увеличивается: один человек погиб, четверо получили ранения. В результате атаки в Балабино разрушены несколько частных домов.

Атака 119 ударными беспилотниками

В то же время в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что в ночь на 9 апреля (с 18:00 8 апреля) противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов со следующих направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - Россия, Гвардейское - Крым, Донецк, около 70 из них - "Шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в четырех локациях.

Обновлено 09:29. Также в Харьковской областной прокуратуре заявили, что сегодня, 9 апреля, около 06:15 вражеский беспилотник, предположительно типа "Молния", нанес удар рядом с автомобилем на трассе Дергачи-Золочев (недалеко от с. Черноглазовка Богодуховского района).

"В результате атаки транспортное средство частично повреждено. Травмированы два мужчины: один из них получил острую реакцию на стресс, другой - ранения верхних и нижних конечностей, его состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 апреля российские оккупанты нанесли удар по Никополю, в результате чего погибли пять человек, а еще 19 получили ранения.

"Враг нанес удар с помощью FPV-дронов. Возник пожар. Разрушены торговые павильоны и магазин. Погибли пять человек - три женщины и два мужчины", - сообщил тогда глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

6 апреля в результате российской атаки город Славутич Киевской области временно остался без света, речь идет о примерно 21 тысяче человек.

