Стоит ли киевлянам уезжать из города из-за российских угроз: ответ главы МВД

Ранее в РФ пригрозили нанести удары по Киеву.

Жители столицы вряд ли будут уезжать из Киева, если не уехали несколько месяцев назад после тяжелой зимы. Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сказал журналистам, сообщает издание "Новини.Live".

В частности, у главы МВД спросили, стоит ли киевлянам эвакуироваться из столицы.

"Это мы, пожалуй, уже перефразируем фразу, которая была сказана полгода назад. Если киевляне не уехали несколько месяцев назад, то, пожалуй, не уедут и сейчас", – ответил Клименко.

Российские угрозы – что известно

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Министерстве иностранных дел РФ анонсировали "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие атаки не обязательно будут происходить ежедневно. Также он сказал, что в Москве не знают, как США реагируют на эти угрозы.

Кроме того, Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по системам связи, советник министра обороны Украины, заявил, что угрозы России о нанесении ударов по Киеву спровоцированы, в частности, их проблемами на фронте, но, учитывая официальное предупреждение, это скорее психологическое давление.

