Через сколько лет Польша сможет производить ракеты для американских Patriot

Польша находится лишь на начальном этапе создания собственного производства противоракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot, и полноценный запуск этого процесса может занять годы.

Как отмечается в материале Defence Express, страна уже получила предварительное согласие от Государственного департамента США на локализацию производства, однако ключевые технические и организационные решения еще впереди. Речь идет о согласовании уровня передачи технологий, создании производственных линий и интеграции компонентов в систему.

Опыт других стран показывает, что этот процесс является длительным. В частности, в Польше уже несколько лет продолжается частичная локализация элементов для Patriot – например, производство отдельных компонентов транспортно-пусковых контейнеров. Несмотря на договоренности еще с 2018 года, первые результаты появились лишь через пять лет после проверок американской стороны.

В качестве примера более полноценной локализации в материале упоминается Япония, которая является единственной страной за пределами США, имеющей лицензионную сборку PAC-3. Там с момента первых договоренностей до выхода на серийное производство прошло более 5 лет, а с учетом подготовительных этапов – фактически около десятилетия.

В результате эксперты оценивают, что для Польши полноценное производство PAC-3 MSE может быть развернуто в перспективе 5–10 лет, в зависимости от уровня доступа к технологиям и темпов промышленной кооперации с США.

В то же время именно эти ракеты являются ключевым элементом противодействия баллистическим угрозам, в частности типа "Искандер-М" и "Кинжал", что подчеркивает стратегическое значение будущего проекта для всей европейской системы ПВО.

Также в марте Польша анонсировала создание собственной системы защиты от дронов, которую считает самой современной в Европе. Польская система получила название San и разрабатывается польско-норвежским консорциумом. Ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро, а финансирование будет осуществляться за счет кредитов ЕС, выделенных Варшаве в рамках новой европейской программы Safe.

