Стреляет в 'десятку', но списался с армии по зрению: ветераны обвинили Шабунина в двойных стандартах

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин смог списаться из армии из-за плохого зрения, однако при этом, как он сам заявляет, очень метко стреляет и продолжает водить авто. Это свидетельствует о двойных стандартах активиста, когда он, в отличие от тысяч других военнослужащих, задействует связи и средства, чтобы обойти закон и демобилизоваться. Об этом пишут представители движения "Честная мобилизация", которые проанализировали интервью Шабунина журналисту Юрию Николову.

"Всем, кто хочет "отпетлять", то есть списаться с армии, Шабунин рекомендует оплатить хорошего адвоката, потому что система несовершенна. Шабунин списался из-за плохого зрения, но при этом отлично стреляет, со 100 метров выбивает 10 из 10, только боковым зрением плохо видит. Машину он продолжает водить, потому что "надо детей возить". То есть, ему не жалко ни других людей, ни даже собственных детей, которые могут попасть в ДТП из-за его вроде бы "плохого зрения". Или со зрением не все так плохо, как пытается убедить нас активист", - говорится в сообщении.

Кроме того, как говорится в сообщении движения, Шабунин собирается вернуть внедорожник Nissan Pathfinder, предназначавшийся военным, благотворительному фонду, потому что машина сломалась.

"Внедорожник, который он взял у волонтеров и на котором ездил по ресторанам, сломался – больше 2 месяцев не работает мотор. Поэтому он отогнал автомобиль под Киев, а теперь отдаст обратно благотворительному фонду. Пусть ремонтируют за донаты украинцев. А то, что он служил, могут подтвердить командиры. Те самые, которые выписывали ему командировку в Киев, а теперь получили за это подозрения от ДБР", - пишут активисты движения.

Они отмечают, что в ВСУ есть много должностей, не требующих идеального зрения, но Шабунину удалось списаться, в то время как тысячи тяжелораненых военных не могут этого сделать годами.

"Пока тысячи военных не могут списаться, даже с тяжелыми ранениями, Шабунин, стреляющий в "десятку" со ста метров и возящий на авто собственных детей, резко становится непригодным из-за "плохого зрения". При этом в войске достаточно должностей, не требующих "орлиного зрения" - от деловода до хозяйственных функций. Но история Шабунина это четкий пример двойных стандартов: для одних – фронт и годы борьбы за законное списание, для него – дорогой адвокат ЦПК, ламповые интервью друзьям-ухылянтам и возвращение в уютные рестораны Киева. Поэтому, когда Шабунин и Николов в следующий раз будут говорить о законности, ответственности и честности, им следует начать не с очередных разоблачений, а с собственной биографии", - пишут активисты движения.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Он обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации. Как отмечают в ДБР, вместо военной службы активист проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тысячами гривен государственных средств. Впоследствии он списался из армии по состоянию здоровья.

Ветераны заявили, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклонистов.

