На одном из направлений россиян хватило на два часа 'перемирия', – военный

В частности, противник ведет артиллерийский обстрел.

Российские оккупационные войска не соблюдают пасхальное перемирие, которое в одностороннем порядке объявил правитель РФ Владимир Путин.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Мы – Украина" заместитель командира мотопехотного батальона "Сталеві вершники" 66 ОМБр Виталий с позывным Гума. Нарушения фиксируются на Лиманском направлении.

Военный подчеркнул, что враг ведет обстрелы из артиллерии и атакует FPV-дронами.

"Так же, как и в прошлом году, россиянам хватило всего двух часов для так называемого перемирия. А дальше, как вы помните, у нас начались уже и штурмовые действия. Ничего не изменилось", – добавил заместитель командира.

По данным проекта DeepState, российские захватчики продвинулись в Донецкой области. Утверждается, что враг продвигается вблизи Резниковки.

В первой половине дня оккупанты терроризировали Краматорск в Донецкой области. Враг нанес удар по центру города четырьмя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК. Одна из них попала в многоквартирный дом. Полиция сообщила о десяти пострадавших в результате российской атаки.

