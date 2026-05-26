Поддержка финансирования: посол рассказал, чего Украина ожидает от июльского саммита НАТО

Не все союзники готовы выделять ресурсы на поддержку Украины.

В Украине ожидают, что на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится 7-8 июля в Анкаре, будет обсуждаться вопрос о финансовой поддержке Киева. Об этом посол Украины в Турции Нариман Джелялов сообщил в комментарии для Reuters.

В частности, Джелялов надеется, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Альянса в Анкаре. По словам дипломата, в Киеве хотят, чтобы страны-члены вновь подтвердили поддержку стратегической цели Украины по вступлению в военный альянс.

В июне прошлого года президент Зеленский призвал западных партнеров выделять 0,25% от их ВВП, чтобы помочь Киеву нарастить производство оружия.

По словам чиновников, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил идею, чтобы страны-члены, кроме США, тратили такую сумму на поддержку Украины.

Впрочем, эта идея встретила сопротивление, и на прошлой неделе Рютте заявил, что не верит в то, что она будет принята.

В то же время, как сообщают дипломаты, продолжаются обсуждения идей демонстрации поддержки Украины на саммите НАТО.

Саммит Альянса в июле должен состояться на фоне напряженности между Вашингтоном и европейскими союзниками по ряду вопросов. Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО значительно увеличить расходы на оборону, поскольку администрация США отстаивает позицию, что европейские союзники должны в конечном итоге взять на себя основную ответственность за традиционную оборону континента.

Посол Джелялов сообщил, что Украина предлагает странам-членам Альянса, в частности Турции, заключить соглашение о дронах. "Механизм (может быть) таким, в рамках которого каждый член НАТО вносит часть своих средств на поддержку укрепления обороноспособности Украины", – отметил Джелял.

Украинский дипломат признал, что не каждый союзник хочет распределять ресурсы, поскольку они пытаются усилить собственную оборону в соответствии с правилами НАТО. "Но мы не говорим: "Дайте нам 100%". Только очень небольшую часть", – добавил Джелялов без уточнения.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что больше всего денег на закупку американского вооружения для Украины выделяют лишь 6-7 стран Европы. Однако, отметил он, необходимо, чтобы больше стран присоединились к выделению средств на закупку оружия для Украины через инициативу PURL. Он подчеркивает, что расходы на поддержку Украины должны распределяться между союзниками НАТО как можно более равномерно.

При этом, по данным издания The Telegraph, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада сорвали предложение о том, чтобы страны-члены НАТО ежегодно выделяли 0,25% от ВВП на военную помощь Украине.

