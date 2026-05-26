'Россия работает на пределе возможностей': в ВСУ объяснили, почему Кремль запугивает дипломатов в Киеве

Россия пытается нагнетать панику вокруг Киева угрозами новых массированных ударов, поскольку уже работает на пределе собственных возможностей. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "РБК-Украина".
По его словам, нынешняя интенсивность российских атак фактически является "пиком" возможностей РФ.
"Больше, чем они сейчас, они не могут выдать за один раз", – заявил Тимочко.
Он пояснил, что для накопления новых ракет Кремлю нужны время, финансы, производственные ресурсы и компоненты, поэтому Москва пытается компенсировать это информационным давлением.
По словам военного, главная цель громких заявлений Кремля – не только запугать украинцев, но и повлиять на европейских партнеров Украины.
"Они специально угрожают ударами по гражданским объектам, по жилым домам", – подчеркнул Тимочко.
Эксперт обратил внимание, что призывы МИД РФ к иностранным дипломатам покинуть Киев фактически свидетельствуют о намерениях наносить удары именно по гражданской инфраструктуре, а не только по военным целям.
Тимочко также считает, что Кремль пытается скрыть постепенное истощение своего ракетного потенциала. По его мнению, каждая новая волна атак может становиться менее эффективной, а потому РФ стремится получить хотя бы психологический эффект от угроз.
Он напомнил, что подобные информационные кампании Россия уже проводила ранее – в частности, во время заявлений о "большом наступлении" в 2026 году.
"А что мы имеем сейчас? Проваленную весеннюю кампанию", – отметил он.
По словам Тимочко, российские войска сейчас испытывают трудности не только с наступлением, но и с удержанием отдельных позиций.
Угрозы Кремля "системно бить" по Киеву
Ранее президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан сообщил, что Россия изменила тактику ударов по Киеву, начав применять полеты на малых высотах. Он пояснил, что данная тактика делает дроны менее заметными для противовоздушной обороны и увеличивает риски для мирных жителей.
Напомним, ранее МИД РФ заявил о якобы "системных ударах" по Киеву и призвал иностранных дипломатов покинуть украинскую столицу. В то же время представители ЕС уже заявили, что не планируют эвакуацию дипломатических миссий из Киева.