'Россия работает на пределе возможностей': в ВСУ объяснили, почему Кремль запугивает дипломатов в Киеве

Москва пытается компенсировать нехватку оружия, финансов и производственных ресурсов информационным давлением.

Россия пытается нагнетать панику вокруг Киева угрозами новых массированных ударов, поскольку уже работает на пределе собственных возможностей. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, нынешняя интенсивность российских атак фактически является "пиком" возможностей РФ.

"Больше, чем они сейчас, они не могут выдать за один раз", – заявил Тимочко.

Он пояснил, что для накопления новых ракет Кремлю нужны время, финансы, производственные ресурсы и компоненты, поэтому Москва пытается компенсировать это информационным давлением.

По словам военного, главная цель громких заявлений Кремля – не только запугать украинцев, но и повлиять на европейских партнеров Украины.

"Они специально угрожают ударами по гражданским объектам, по жилым домам", – подчеркнул Тимочко.

Эксперт обратил внимание, что призывы МИД РФ к иностранным дипломатам покинуть Киев фактически свидетельствуют о намерениях наносить удары именно по гражданской инфраструктуре, а не только по военным целям.

Тимочко также считает, что Кремль пытается скрыть постепенное истощение своего ракетного потенциала. По его мнению, каждая новая волна атак может становиться менее эффективной, а потому РФ стремится получить хотя бы психологический эффект от угроз.

Он напомнил, что подобные информационные кампании Россия уже проводила ранее – в частности, во время заявлений о "большом наступлении" в 2026 году.

"А что мы имеем сейчас? Проваленную весеннюю кампанию", – отметил он.

По словам Тимочко, российские войска сейчас испытывают трудности не только с наступлением, но и с удержанием отдельных позиций.

Угрозы Кремля "системно бить" по Киеву

Ранее президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан сообщил, что Россия изменила тактику ударов по Киеву, начав применять полеты на малых высотах. Он пояснил, что данная тактика делает дроны менее заметными для противовоздушной обороны и увеличивает риски для мирных жителей.

Напомним, ранее МИД РФ заявил о якобы "системных ударах" по Киеву и призвал иностранных дипломатов покинуть украинскую столицу. В то же время представители ЕС уже заявили, что не планируют эвакуацию дипломатических миссий из Киева.

