Индия заключает мегасделку на поставку французских истребителей: почему это может стать проблемой для Украины

Закупка Индией 114 истребителей Rafale может помешать планам Украины по приобретению французских истребителей.

Индия приступает к финальным бюрократическим процедурам для заключения рекордного оборонного соглашения с Францией на закупку 114 истребителей Rafale. Как сообщает India Express, Дели в ближайшее время направит Парижу официальное письмо-запрос, которое фактически запускает процесс подписания контракта.

Речь идет об одной из крупнейших сделок в истории индийских ВВС. По предварительным оценкам, ее стоимость может составить около 40 млрд долларов. При этом 90 из 114 самолетов планируется производить в Индии с локализацией до 50% комплектующих.

Ожидается, что контракт может быть подписан уже к концу 2026 года. Дополнительным сигналом активизации переговоров называют предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди во Францию.

Впрочем, по данным Defense Express, главной проблемой в переговорах остается вопрос доступа Индии к программному обеспечению Rafale. Дели стремится интегрировать собственное вооружение – ракеты Astra и BrahMos – в французский истребитель.

Именно в этом Париж видит серьезные риски. Во Франции опасаются, что доступ к программному коду и системам управления вооружением может в конечном итоге оказаться у России. Особое беспокойство вызывает BrahMos – экспортная версия российско-индийской ракеты, созданной на базе российского "Оникса".

Для Украины эта история также имеет прямое значение. Ранее в Киеве неоднократно озвучивали интерес к закупке около 100 Rafale для Воздушных сил ВСУ. Но индийский заказ может еще больше перегрузить производственные мощности Dassault Aviation.

В начале 2026 года портфель заказов французского производителя уже превышал 220 самолетов, тогда как темпы производства составляют лишь около двух десятков истребителей в год. После заключения индийской сделки очередь на новые самолеты может растянуться еще сильнее.

В то же время для России ситуация выглядит как серьезный удар. Москва активно продвигала Индии свой Су-57 и была готова предложить масштабную локализацию производства. Если Дели окончательно сделает ставку на Rafale, российский истребитель может фактически потерять один из ключевых экспортных рынков.

Производство оружия в Индии

Недавно в Индии изготовили 1000-й боевой танк Т-90 Bhishma, собранный на территории страны. Этим завершился масштабный производственный цикл, который стартовал более 20 лет назад с российских чертежей и импортных комплектующих.

Также в Индии совместно с европейским концерном Airbus завершили сборку первого военно-транспортного самолета C-295, предназначенного для Военно-воздушных сил страны. Там сообщили, что машина уже готовится к своему первому испытательному полету.

