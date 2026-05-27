'С каждым днем война меняется': аналитик рассказал о боях на различных участках фронта

Погорилый рассказал, что украинские бойцы пытаются выстроить систему мидлстрайка, чтобы любое продвижение противника в глубину вблизи линии боевого столкновения было перехвачено; россияне так поступают уже давно.

Российские оккупанты пытаются проникать туда, где видят слабые места, но, возможно, динамика где-то и упала, рассказал в эфире Украинского радио соучредитель проекта DeepState Роман Погорилый.

"Просачивание врага продолжается. Они все равно пытаются проникнуть туда, где видят слабые места. Возможно, где-то динамика упала", – отметил Погорилый.

По его словам, в Константиновке фактически начались бои за город, враг пытается подойти как можно ближе к населенному пункту.

"Бои уже идут на окраинах города. На Покровском направлении идут бои в районе Гришино. Есть просачивание в Васильевку, Новоалександровку. Бои идут за Родинское", – добавил он.

Погорелый сообщил, что враг потерял много техники, но есть и единичные попытки ее накопить и прорвать где-то фронт.

"Однако в основном остается пехота и легкая техника (автомобили, мотоциклы, квадроциклы). Уже появилась "зеленка", которой россияне очень активно пользуются. Это создает дополнительные проблемы", – констатировал он.

Соучредитель проекта DeepState рассказал, что враг уже давно работает над логистикой Украины, тогда как ВСУ только развивают направление мидлстрайка:

"Сейчас на многих участках, особенно на юге, где статический фронт, бойцы пытаются выстраивать систему мидлстрайка, чтобы любое вражеское продвижение в глубине у линии боевого столкновения было перехвачено. Наши бойцы на основе своего опыта развивают это. Когда вмешивается государство, это становится более мощным. К сожалению, московиты делают это давно, а мы только начинаем".

По данным Погорилого, сейчас самая сложная ситуация в Покровске и Мирнограде, где активность боевых действий продолжает оставаться довольно высокой.

"Константиновка, Гуляйполе, Славянский участок сейчас наиболее активны. Враг наносит удары по Славянску и Краматорску. С каждым днем война меняется. Дороги покрыты антидроновыми сетками. Шансы погибнуть от того, что по тебе что-то прилетит, гораздо выше, чем полгода назад. Поэтому гражданское население, которое там живет и до сих пор не эвакуировалось, подвергает себя большой опасности", – подчеркнул он.

При этом соучредитель проекта DeepState, комментируя ситуацию в Запорожской области, рассказал о ситуации в Малой Токмачке.

"Захват Малой Токмачки – это уже некий мем. Россияне уже множество раз лживо сообщали о ее захвате. Сейчас Гуляйполе – это самый сложный участок на этом направлении. Орехов является целью для врага уже давно, но активных боевых действий там пока нет со стороны врага", – отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк утверждает, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского с парламентской фракцией "Слуга народа" речь шла о перспективах завершения горячей фазы войны. Зеленский заявил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить горячую фазу. По словам депутата, Украина сейчас имеет преимущество на передовой, которым можно воспользоваться. Она отметила, что главная цель – не дать Кремлю возможность обмануть и после перерыва начать новые боевые действия, новое наступление.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этой осенью теоретически может закончиться активная фаза войны, если глава Кремля Владимир Путин увидит неспособность своей армии продвигаться дальше на фронте. По словам Подоляка, сейчас Россия проводит свою летнюю наступательную кампанию, надеясь захватить новые территории. Однако уже видно, что эта попытка провальна. Подоляк поделился, что враг считает, что сможет захватить Малую Токмачку или Купянск. Если эти планы провалятся, советник главы ОП считает, что активная фаза войны может остановиться.

