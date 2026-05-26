Православный праздник сегодня в народе прозвали Федорин день.

27 мая Православная церковь Украины чтит память праведного Иоанна Русина - святого исповедника народ почитает за многочисленные чудеса и непоколебимую верность Богу.

Кто находится под покровительством святого, какие приметы связаны с этим днем, о чем предостерегают обычаи, а также какой сегодня праздник отмечают по старому православному календарю - рассказываем в материале.

Какой церковный праздник сегодня - новый стиль

27 мая православные в Украине согласно новому календарю вспоминают праведного Иоанна.

Он происходил из казацкого рода и появился на свет в конце XVII века на землях Гетманщины - украинского государства Войска Запорожского. Свою молодость Иоанн посвятил воинской службе в войсках Петра I, однако судьба уготовила ему иное испытание: в годы русско-турецкой войны он был захвачен татарами в плен и продан туркам. Так Иоанн оказался в малоазийском городе Прокопионе - в рабстве у турецкого аги.

Жил воин в конюшне, но не падал духом, находя утешение в мыслях о Вифлеемском вертепе. По ночам он тайно приходил в храм святого Георгия, чтобы помолиться, а днем, несмотря на то, что сам был нищим, помогал бедным. Его кроткий нрав и непоколебимая вера производили такое впечатление, что даже турки почитали его как святого человека.

Господь наделил Иоанна особым даром чудотворения. Известен случай, когда хозяин Иоанна долго пребывал в дальнем походе, а его семья грустила, что отца нет за семейным столом. По молитве праведника произошло невероятное: у хозяина в дальних краях вдруг появилась тарелка из домашнего сервиза, а плов в ней был еще теплым.

Когда Иоанн в 1730 году умер, хозяин собрал священнослужителей, и праведника погребли с почестями, подобающими архиерею. Мощи святого оказались нетленными, часть их была передана в монастырь святого Пантелеймона на Афоне, другая - покоится в городе Нео Прокопио на греческом острове Эвбея, где паломники со всего мира обретают исцеление и утешение.

Какой сегодня православный праздник по старому календарю

27 мая по юлианскому православному календарю церковь чтит память Исидора Блаженного, чудотворца и мученика III века - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, об обычаях и запретах этой даты.

Федорин день - приметы и традиции, что нельзя делать сегодня

Праведный Иоанн - один из наиболее почитаемых святых у греков, его чтут также армяне и турки. По преданиям, молитва к этому угоднику Божьему спасала людей от кораблекрушения, а тяжелобольные обретали у его святых мощей долгожданное исцеление.

Иоанна Русина почитают как покровителя детей: известны случаи чудесного выздоровления от онкологических заболеваний, паралича и наркозависимости. Кроме того, святой считается небесным заступником воинов.

В народе этот день прозвали Федориным - в честь святой Феодоры Александрийской, память которой совершается в ту же дату. Этот праздник связывали с домом, семейным уютом и домовым, которого считали хранителем покоя и достатка. Чтобы задобрить его и привлечь в дом благополучие, оставляли угощение - кашу, молоко, сладости, а рядом клали несколько монет.

Церковь в эту дату призывает воздерживаться от сквернословия, ссор и скандалов, осуждает лень и праздность. Под запретом - зависть и жадность: отказывать в помощи нельзя никому, будь то человек или животное.

В Федорин день существует немало запретов, связанных с домом, семейным покоем и защитой от бед. Прежде всего сегодня нельзя болтать без дела, сплетничать и обсуждать чужие проблемы. Святую Феодору в народе считают "острой на язык", поэтому верят: лишние слова, слухи и пустые разговоры могут привести к ссорам, разладу в семье и неприятностям.

Также в этот день запрещается ссориться, спорить и выяснять отношения с близкими - даже небольшая перепалка может перерасти в серьезный и затяжной конфликт.

Особый запрет касается уборки. На Федору Домовницу стараются не подметать полы, не мести веником и не выносить сор из избы. Считается, что домовой - хранитель дома и семейного благополучия - может прятаться под веником, и вместе с мусором его можно случайно "вымести" из дома.

Народные приметы о погоде 27 мая

Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ближайшее время и осень:

духота с самого утра или на рассвете - к дождю и ненастью;

в безветренную погоду шумит лес - скоро испортится погода;

обильная роса утром - к ясному и теплому дню;

роса долго не высыхает - возможны гроза и сильный дождь;

вороны громко каркают с утра - к осадкам.

Говорят, что какая погода на Феодору - такая и осень будет.

Именины 27 мая

Именины сегодня празднуют Иван, Феодора.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются сильным характером, трудолюбием и умением добиваться поставленных целей. Они часто умеют постоять за себя, ценят справедливость и не боятся трудностей. С такими людьми легко найти общий язык и дружить, хотя из-за вспыльчивости и эмоциональности они иногда могут быть резкими в общении.

