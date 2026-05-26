Украина определила первые 500 целей в Беларуси: Мадяр озвучил жесткое предупреждение Лукашенко

ВСУ зафиксировали эти объекты на территории Беларуси на случай прямой агрессии.

Украинские военные уже определили первые 500 целей на территории Беларуси, если их нынешний лидер решит полноценно выступить в войне против Украины на стороне Российской Федерации, заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

В частности, он в Telegram озвучил предупреждение нынешнему лидеру Беларуси Александру Лукашенко, которого назвал "минским гауляйтером". "Лай собаки не кусает. Хищная птица не такая. Первые 500 целей уже на прицеле. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", – подчеркнул Мадяр.

В то же время он также обратился к украинцам и посоветовал иметь веру и выдержку.

Кроме того, нужно сохранять максимальное внимание к оповещениям сил противовоздушной обороны.

Что этому предшествовало

Как известно, на прошлой неделе Россия и ее союзник Беларусь провели совместные ядерные учения, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Беларусь может стать плацдармом для России с целью открытия нового фронта на севере Украины.

Ранее, во время вторжения Москвы 24 февраля 2022 года, часть российских войск вошла на территорию Украины с территории Беларуси. При этом сейчас в Беларуси заявляют о якобы регулярных попытках атак беспилотников со стороны Украины.

В то же время полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, отмечает, что существует несколько факторов, которые будут свидетельствовать о возможности нового наступления российских захватнических войск с территории Беларуси. В первую очередь речь идет о перемещении дополнительных контингентов российских войск, но пока такого не наблюдается.

