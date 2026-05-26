Рада провалила спорный законопроект об посылках

На Украину оказывали давление международные партнеры.

Верховная Рада во вторник, 26 мая, полностью отклонила законопроект №12360 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины. Ряд поправок к документу, внесенных перед вторым финальным чтением, предусматривал введение налогообложения зарубежных посылок стоимостью до 150 евро, передает корреспондент УНИАН.

Народные депутаты сначала отклонили все поправки относительно посылок, предложенные нардепом Данилом Гетманцевым, а затем и сам законопроект в целом. Семь поправок Гетманцева поддержали от 207 до 224 депутатов, сам законопроект с отмененными поправками – лишь 127 парламентариев.

Если бы законопроект приняли вместе с поправками, был бы отменен порог для международных отправлений стоимостью менее 150 евро, или 7 729 гривен (по курсу НБУ на 26 мая 2026 года), которые сейчас налогом не облагаются. Больше всего это могло бы затронуть посылки с крупных платформ, таких как Temu и AliExpress, которые пользуются спросом среди украинцев.

Видео дня

Отмена льгот по налогообложению посылок была одним из требований Международного валютного фонда и Европейского Союза для предоставления Киеву кредитного финансирования.

Налог на посылки – главные новости

Министр финансов Сергей Марченко убежден, что налогообложение посылок направлено на поддержку украинского бизнеса и простых граждан. Он ссылается на опыт ЕС, где подобный шаг позволил существенно пополнить бюджет. Негатив от налогообложения посылок почувствует только бизнес Китая, обещает Марченко.

В то же время администрирование налога может обойтись государству в сумму, превышающую новые налоговые поступления от него, предупреждают некоторые парламентарии. При этом экономисты не исключают, что отмена льгот на посылки может стать причиной роста цен на определенные категории товаров. Больше всего в изменениях системы налогообложения заинтересованы украинские торговые сети, отмечают они.

Вас также могут заинтересовать новости: