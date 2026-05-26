Украина может получить 'ассоциированное членство' в ЕС без права голоса, – The Guardian

Соответствующие положения могут быть включены непосредственно в соглашение о вступлении страны в Евросоюз. Зеленский отреагировал на эти перспективы.

В Европейском Союзе обсуждают возможность временно лишать новые страны-члены права вето после вступления в блок. Идея появилась на фоне конфликтов с Венгрией Виктора Орбана, которая неоднократно блокировала важные решения ЕС, в частности относительно помощи Украине.

Как пишет The Guardian, Еврокомиссия и страны-члены рассматривают механизм, по которому новые участники ЕС в течение первых лет не будут иметь автоматического права блокировать решения в сферах внешней политики, санкций или налогов.

Скорее всего, новые правила могут впервые применить к Черногории, которая сейчас является главным кандидатом на вступление в ЕС до 2028 года. По данным издания, соответствующие положения могут включить непосредственно в соглашение о вступлении страны в Евросоюз.

В Брюсселе опасаются, что после расширения ЕС до 35+ государств союз станет еще более парализованным из-за механизма единогласного голосования. Именно поэтому в ЕС все чаще говорят о необходимости "предохранителей" для новых членов.

Отдельно канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине так называемое "ассоциированное членство" в ЕС – с доступом к институтам и заседаниям блока, но без права голоса. По его словам, это могло бы стать промежуточным этапом на пути Украины к полноправному членству.

Впрочем, президент Владимир Зеленский фактически отверг такую идею.

"Место Украины в Европейском Союзе должно быть полным – полноправным и равным", – заявил Зеленский.

В ЕС признают, что вопрос вступления Украины является особым из-за масштабов войны, восстановления страны и ее размеров. По оценкам Еврокомиссии, Украина может технически завершить переговорный процесс о вступлении примерно за четыре года, однако фактическое членство будет зависеть от политических решений и завершения войны.

Идея временного ограничения права вето призвана сделать новое расширение более приемлемым для нынешних членов ЕС – прежде всего для Франции, где скептицизм в отношении дальнейшего расширения союза заметно растет.

Реакция внутри ЕС

Отметим, что президент Европейского парламента Роберта Метзола считает, что Евросоюз обязан отвечать на высокую скорость украинских реформ аналогичным темпом принятия решений и не имеет права использовать дискуссии об альтернативных форматах интеграции как повод для затягивания процесса.

Также идею Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС раскритиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он уверен, что эта идея не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС.

