Едят ли змеи друг друга: ответ не такой простой, как может казаться

Змеи - гораздо более разнообразная группа, чем может показаться на первый взгляд. Около 4000 видов змей питаются различными видами млекопитающих, птицами, яйцами, ящерицами, рыбой, улитками, червями и насекомыми. Об этом пишет discoverwildlife.

Многие, включая европейскую гладкую змею, с удовольствием едят других змей, если им представится такая возможность. А некоторые - например, королевские змеи Северной Америки или азиатская королевская кобра, специализируются на змееподобной добыче.

Важно, что это нельзя назвать каннибализмом, так же как и поедание львом другого млекопитающего. Настоящий каннибализм - убийство и поедание представителя своего вида - довольно редок в животном мире. Однако некоторые змеи соответствуют этому стандарту, хотя и лишь изредка.

Являются ли некоторые змеи каннибалами

Поиск в интернете выдаст видеоролики, на которых черноглавые питоны, медянки и змеи с маленькими глазами поедают своих сородичей. Задокументированы случаи, когда самцы капских кобр поедают соперников, а самцы королевских кобр - самок. В то время как на юге Франции самцы монпельерских змей поедают самок вне брачного сезона.

Известны интересные случаи, когда содержащиеся в неволе змеи проглатывают собственные хвосты, подобно уроборосу, предположительно принимая их за добычу, что можно рассматривать как крайнюю форму каннибализма. Однако неясно, происходит ли это в природе.

Ученые обнаружили окаменелость древней змеи, размеры которой настолько внушительны, что она может соперничать с легендарным титанобоа или даже превосходить ее.

Они рассказали, что нашли в буроугольной шахте в регионе Панандро индийского штата Гуджарат окаменелости нового вида змеи. Исследователи назвали его Vasuki indicus.

