Можно ли купить счастье за деньги: Билл Гейтс удивил признанием

Миллиардер признал, что деньги сделали его счастливее – но не благодаря роскоши, а благодаря избавлению от постоянного финансового страха.

Соучредитель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс дал неожиданно откровенный ответ на один из самых старых вопросов: могут ли деньги сделать человека счастливым, пишет The Times of India.

В центре новой волны обсуждений оказались его слова из Reddit AMA-сессии 2019 года, которые вновь стали вирусными в соцсетях и СМИ. Гейтс прямо признал, что финансовая обеспеченность сделала его жизнь счастливее – но не из-за яхт или роскошных поместий.

Отвечая на вопрос пользователя о том, сделали ли его миллиарды счастливее, Гейтс сказал: "Да. Я не думаю о расходах на медицину или обучение".

По словам бизнесмена, самое большое преимущество богатства – это свобода от постоянной тревоги из-за денег, неожиданных расходов и финансовых кризисов. В то же время он подчеркнул:

"Конечно, вам не нужен миллиард, чтобы дойти до этого".

Комментарий Гейтса вызвал широкий резонанс, поскольку многие люди увидели в нем не типичную "философию миллиардера", а более приземленное мнение о повседневной жизни.

В материалах отмечается, что Гейтс фактически отделил понятие "экстремального богатства" от "финансовой стабильности". По его мнению, наибольшее счастье дает не чрезмерная роскошь, а возможность не бояться медицинских счетов, потери работы или долгов.

Что говорят исследования

Экономисты и психологи уже десятилетиями исследуют связь между доходом и уровнем счастья. В частности, лауреат Нобелевской премии Дэниел Канеман вместе с экономистом Ангусом Дитоном пришли к выводу, что эмоциональное благополучие растет вместе с доходами – прежде всего потому, что деньги уменьшают стресс и неопределенность.

В то же время большинство исследователей сходятся во мнении: после достижения базовой финансовой стабильности влияние денег на счастье становится значительно слабее.

