25 мая станет особенной датой для украинцев и мусульман.

27 мая будет важной для украинцев датой, ведь мы отмечаем совсем молодое торжество. Также в эту дату наступает важное событие у мусульман, хотя православным верующим тоже будет интересно, какой сегодня церковный праздник. Народные верования дня призывают быть осторожными с тем, что вы делаете в доме.

Какой сегодня праздник в Украине

На дату 27 мая Владимир Зеленский установил новый праздник - День Сил специальных операций ВСУ. В праздник сегодня в Украине принято поздравлять военнослужищих соответствующего подразделения. В обязанности этих воинов входят разведывательные и диверсионные действия на вражеской территории, координация партизанского движения и дезинформация противника.

Какой сегодня праздник церковный

Православные приверженцы нового календаря чествуют исповедника и чудотворца Иоанна Русина. Этому святому молятся о благополучии и здоровье детей; считается, что он может исцелить даже самые тяжелые детские болезни. Взрослые просят у него избавления от вредных привычек и от эмоциональной вспыльчивости. По старому стилю чествуют мученика Исидора Блаженного.

У мусульман сегодня праздник Курбан Байрам. В честь него принято приносить в жертву ритуальных животных. Также последователи ислама молятся, совершают добрые дела и жертвуют милостыню.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день Защиты от Солнца был придуман, чтобы распространить знания об опасности ультрафиолетового излучения. Дата символично установлена на конец весны, когда начинается пик годовой солнечной активности. Она напоминает людям о необходимости использования головных уборов и солнцезащитного крема.

Однако есть ещё и другие всемирные праздники сегодня. Это День выдры, День клейкой ленты, День отмены рабства, День экстренной медицинской помощи и День знаний о рассеянном склерозе.

Какой сегодня праздник народный

Наши предки сложили приметы, которые помогали им предсказать погоду и урожайность растений:

если похолодало, то лето не будет жарким;

много комаров появилось к вечеру - к высокой влажности воздуха;

если на елке много зеленых шишек, то уродят огурцы, а если зацвела липа, то будет много кабачков;

утренняя роса не высохла к полудню - ждите дождя с грозой.

Удачным праздник сегодня считается для любых семейных дел, укрепления связей с родными и примирения после ссор. При возможности стоит вместе с родными заняться совместным делом или поехать на природу. Хозяйки в эту дату пытались задобрить домового миской каши, чтобы не шкодничал.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в целом праздник 27 мая считается благополучным, от некоторых действий все же стоит воздержаться. Запрещается оставлять немытую посуду и мусорить в доме. Ещё категорически нельзя ссориться с близкими даже по мелочам, иначе рискуете разругаться навсегда.

