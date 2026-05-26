Развертывание американских ракет Typhon в Японии представляет угрозу для Китая, - аналитик

В Китае считают, что этот подход может быть использован для нанесения удара по его наземным целям.

Развертывание США ракетной системы Typhon на юге Японии может непосредственно угрожать прибрежным городам Китая и блокировать важные морские пути к Тихому океану. Такое мнение высказал китайский аналитик, пишет South China Morning Post (SCMP).

Ожидается, что пусковая установка ракет средней дальности Typhon будет размещена на юго-западе Японии в следующем месяце для совместных военных учений США и Японии.

Фу Цяньшао, военный аналитик из Пекина, заявил, что место развертывания – авиабаза Каноя в префектуре Кагосима – вызывает тревогу из-за его близости к материковому Китаю.

"Место развертывания находится относительно близко к материковому Китаю. Если там будут развернуты крылатые ракеты с определенным уровнем пусковой способности, это будет представлять угрозу для соответствующих китайских (наземных) целей", – сказал Фу Цяньшао.

Сотрудничество США и Японии

Как сообщал УНИАН, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с университетами Васеда, Токийским и Кэйо провело наземные испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) для гиперзвукового самолета, рассчитанного на полет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Тесты проводились в Космическом центре Какуда. В ходе испытаний в аэродинамической трубе ученые воссоздали условия гиперзвукового полета, проверив работу ПВРД, а также систем управления и теплозащиты летательного аппарата.

При скорости около 5 Махов (примерно 6100 км/ч) температура воздуха вокруг корпуса аппарата может достигать около 1000 °C. Сообщается, что система термозащиты смогла обеспечить внутри конструкции "почти нормальные" условия для стабильной работы электронных систем.

