Украинские дроны не смогли 'выключить' ключевой порт РФ на Черном море

Экспорт нефти из порта Новороссийск продолжается.

Экспорт нефти из ключевого российского порта на Черном море продолжается, несмотря на атаку украинских дронов в выходные, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Отмечается, что все три причала терминала "Шесхарис" в порту Новороссийска работают.

"На снимках, предоставленных компанией Planet Labs PBC, специализирующейся на спутниковой съемке, видно, что в понедельник (25 мая, – УНИАН) к причалам пришвартовались танкеры", – отмечает издание.

Видео дня

Журналисты напоминают, что порт Новороссийск неоднократно становился мишенью атак украинских дронов, последняя из которых произошла 23 мая. Силы обороны атаковали терминал "Шесхарис" и хранилище "Грушова", из которого нефть поставляется на терминал.

Удары Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ – последние новости

Украина активизировала удары по российской энергетической и портовой инфраструктуре. По данным Генштаба, в результате украинской атаки Сизранский НПЗ остановил свою работу.

22 мая украинские дроны вывели из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – NORSI в Нижегородской области.

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения украинские войска обстреляли российские нефтеперерабатывающие заводы 158 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: