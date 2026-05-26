Генсек ООН выразил 'глубокую обеспокоенность' угрозами РФ относительно ударов по Киеву

В ООН заговорили о риске "еще больше отдалить перспективы мира".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил "глубокую обеспокоенность" намерением росийских захватчиков наносить "системные удары" по Киеву. Об этом Гутерриш заявил во время выступления на открытых дебатах высокого уровня Совета Безопасности.

"Я глубоко обеспокоен недавним заявлением Российской Федерации о намерении наносить последовательные и систематические удары по украинским оборонным предприятиям в Киеве – а также по центрам принятия решений и командным пунктам – после сообщений об атаке украинских беспилотников на здание колледжа и общежитие в украинском городе Старобельск, который в настоящее время оккупирован Российской Федерацией", - заявил Гутерриш.

Он отметил, что в ООН осудили атаку на учебное заведение таким же образом, как и осуждают "все нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили".

"Сегодня как никогда важно избежать дальнейшей эскалации конфликта, который уже привел к разрушительным последствиям для мирного населения и рискует еще больше отдалить перспективы мира, продлевая страдания людей", - заявил Гутерриш.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Министерстве иностранных дел РФ заявили о намерении наносить "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, в частности, по конкретным местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА.

Кроме того, в РФ заявили, что удары будут наноситься и по "центрам принятия решений, и по командным пунктам".

В ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего в городе произошли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

