Пенсия человека со стажем 30 лет не может быть меньше определенного показателя.

Каждому украинцу нужно знать, каким будет пенсионный возраст и требования к стажу в год выхода на пенсию. Даже зная эти показатели, рассчитать размер своих будущих выплат может быть непросто. Однако всем пенсионерам известно: чем больше лет они проработают, тем выше будет сумма.

Мы спросили у экспертов о стаже 30 лет – какая будет пенсия в таком случае, интересует многих украинцев. Именно такой показатель трудового стажа имеют немало людей в Украине.

Если трудовой стаж 30 лет – когда на пенсию

Адвокат, юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко рассказала эксклюзивно для УНИАН, как выходят на пенсию люди с тридцатилетним стажем.

По словам эксперта, в Украине существует два разных вида стажа, а именно трудовой и страховой. До 2004 года в трудовой стаж, кроме периодов официального трудоустройства, зачислялось также обучение в вузах и училищах.

Страховыми считались только годы трудовой деятельности, за которые украинец платил страховые взносы в ПФУ. Последнее возможно даже при получении соцвыплат. Например, матерям в декрете выплачивают такие отчисления из декретных выплат, поэтому период ухода за ребенком включается в страховой стаж. При официальном трудоустройстве взносы в Пенсионный фонд вместо работника уплачивает работодатель, а ФЛП делают это самостоятельно.

Страховой стаж включает все отчисления, уплаченные человеком в Пенсионный фонд. При наличии доказательств, таких как запись в трудовой книжке или справка с работы, человек может доказать наличие трудового стажа. Его включат в общий стаж, необходимый для получения пенсионных выплат.

В 2026 году человек может выйти на пенсию в 63 года при наличии страхового стажа от 22 до 32 лет. То есть если у человека есть 30 лет стажа, тогда он может выйти на пенсию по возрасту на общих основаниях в 63 года. Напомним, для получения выплат в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, и этот показатель будет увеличиваться в будущем.

Досрочно выйти на пенсию или получить выплаты за выслугу с таким стажем также можно. Эта возможность есть у медиков, имеющих специальный страховой или трудовой стаж 30 лет и более на должностях медицинских работников, достигших 55 лет и продолжающих работать в дальнейшем.

Какова надбавка к пенсии за стаж 30 лет женщинам и мужчинам

По словам Цыбко, в большинстве случаев украинцы получают льготы на пенсии не за стаж, а за принадлежность к льготной социальной категории. Например, льготы УБД включают бесплатный проезд в транспорте, включая железнодорожный. Также участников боевых действий, а с ними и лиц с инвалидностью 1-2 группы могут освободить от судебного сбора.

Денежные надбавки предоставляются ветеранам войны и УБД. В частности, они могут получать ежемесячную выплату, а также единовременную ежегодную помощь на День независимости Украины 24 августа (ранее ее выплачивали 9 мая). Конкретный размер выплаты устанавливается правительством отдельно для каждого льготника.

Существует также небольшая доплата к пенсии за стаж свыше 30 лет для женщин – за каждый год сверх нормы будет начисляться по 1% от прожиточного минимума к общему размеру пенсии (на данный момент это 25,95 гривны). У мужчин сверхнормативным считается стаж свыше 35 лет. То есть при стаже 35 лет мужчина просто будет получать стандартную пенсию, а женщине доплатят около 130 гривень за 5 лет сверх нормы.

Сколько будет пенсия, если стаж 30 лет

Как объясняет Цыбко, по одному показателю стажа нельзя определить размер выплаты, ведь нужно также знать размер зарплаты, с которой человек платил ЕСВ. Пенсионный фонд разработал особую формулу расчета пенсии, в которой за каждый год официального трудоустройства человеку добавляют 1% пенсионного коэффициента. Если есть два человека с одинаковой зарплатой, но у одного 30 лет стажа, а у другого 45, то пенсия второго человека будет значительно выше.

Размер зарплаты также определяет сумму выплат. На практике у пенсионера с 30-летним стажем, но высоким официальным доходом пенсия может быть заметно выше, чем у украинца, проработавшего 40 лет за "минималку".

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин эксклюзивно для УНИАН объяснил, что для расчета пенсии важен пол пенсионера и год выхода на пенсию. Поскольку пенсионное законодательство в Украине неоднократно менялось, расчет будет иным для людей, достигших пенсионного возраста после 2018 года. У них сумма выплат будет зависеть от того, как их зарплата соотносится со средней по Украине.

Сумма рассчитывается по формуле, в которой есть коэффициент стажа и средняя зарплата. Если при выходе на пенсию в 2026 году человек проработал 30 лет, то за каждый год трудовой деятельности получит 1% зарплаты, то есть в сумме 30%.

Также в формулу расчета подставляется индивидуальный коэффициент зарплаты. Если человек выходит на пенсию в 2026 году, то зарплату будут учитывать с июля 2000 года по сегодняшний день.

За все эти месяцы проводится сравнение заработной платы пенсионера со средним показателем по Украине за указанный период. Например, если работник всю жизнь получал среднестатистическую зарплату, то индивидуальный коэффициент будет примерно равен 1. При доходе, в два раза превышающем средний, этот показатель может составлять 2, а вот при минимальном – всего 0,39. Чем выше коэффициент, тем больше будет пенсия.

"Каждый случай расчета пенсии абсолютно индивидуален. И случается такое, что индивидуальный коэффициент зарплаты меньше 0,4. Например, если человек официально платил пенсионные взносы меньше минимального уровня. Также индивидуальный коэффициент зарплаты может быть значительно больше 1", - подчеркнул эксперт.

При выходе на пенсию в 2026 году берется показатель средней зарплаты по Украине за 3 года, предшествующие году обращению по назначению выплат. Для тех, кто выходит на пенсию в этом году, это примерно 17 482 гривни. Это число умножается на вышеупомянутые индивидуальные коэффициенты зарплаты и стажа.

Адвокат приводит несколько наглядных примеров расчетов для человека со стажем 35 лет:

если у человека всегда была средняя зарплата , то индивидуальный коэффициент составляет 1%, тогда получаем формулу 35% (коэффициент стажа) умножить на 1 (коэффициент зарплаты) умножить на 17 482 (средняя зарплата по Украине за последние три года), что в сумме дает около 6 119 гривеньь;

, то индивидуальный коэффициент составляет 1%, тогда получаем формулу 35% (коэффициент стажа) умножить на 1 (коэффициент зарплаты) умножить на 17 482 (средняя зарплата по Украине за последние три года), что в сумме дает около 6 119 гривеньь; при зарплате в два раза выше средней человек получит пенсию по формуле 35%*2*17482, что равно примерно 12237 гривень;

человек получит пенсию по формуле 35%*2*17482, что равно примерно 12237 гривень; пенсионер с минимальной зарплатой может рассчитывать на небольшие выплаты – в данном случае 35%*0,39*17482 дает всего 2370 гривень.

Впрочем, есть важный нюанс – официальная минимальная пенсия на данный момент составляет 2595 гривень (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц). Это гарантированная сумма, меньше которой лицу не могут выплачивать независимо от стажа и зарплаты.

По приведенной выше формуле УНИАН рассчитал, какая будет пенсия, если есть 30 лет стажа. Для этого берем коэффициент стажа 30%. При средней зарплате пенсионер получит 30%*1*17482 – около 5245 гривень пенсии. Если ваш доход был в два раза выше среднего по стране, то размер пенсии составит 30%*2*17482=10489 гривень. Работники с минимальной зарплатой и 30 годами стажа получат 30%*0,29*17482=1521 гривню, но фактически им "подтянут" сумму до 2595 гривень.

Важно отметить, что минимальный гарантированный размер пенсии повышается с возрастом. Если пенсионер в 60 лет имеет достаточный стаж (30 лет у женщин, 35 – у мужчин), то гарантированно получит не менее 3725 гривень. В 65 лет при достаточном стаже этот показатель вырастет до 4213 гривень. Меньше человек получать не может, даже если по формуле сумма получилась ниже.

справка Ирина Цыбко Адвокат Адвокат в юридической компании "Reliance". Имеет более 5 лет юридического стажа, работала в государственных органах и в органах местного самоуправления. Член Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины. Окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Уголовная юстиция". Основные направления в работе - семейное, военное и уголовное право.

справка Сергей Коробкин Эксперт по пенсионным вопросам, журналист, политолог. Независимый консультант, специализирующийся на вопросах пенсионного обеспечения. По образованию политолог. В 2005–2012 годах работал в органах Пенсионного фонда Украины. С 2013 года является обозревателем издания «На пенсии».

