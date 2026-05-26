В Великобритании заброшенную железнодорожную станцию, построенную 129 лет назад, превратили в отель в винтажном стиле

Старую английскую железнодорожную станцию, которая десятилетиями стояла заброшенной, восстановили после масштабной реконструкции стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Речь идет о том, что станция Rowden Mill Station в графстве Херефордшир, построенная еще в XIX веке, теперь работает как атмосферный отель в винтажном стиле, переносящий гостей в середину прошлого века.

Проектом реконструкции занималась супружеская пара – Сесилия Чавес-Брендон и Пол Кирван. В 2017 году они приобрели заброшенную территорию площадью 2,7 акра за 395 тысяч фунтов. До этого станция не использовалась еще с 1950-х годов.

Когда-то станция играла важную роль: во время войны через нее перевозили раненых солдат в полевые госпитали, а также транспортировали скот. Однако с распространением автомобилей в 1950-х годах железнодорожное направление постепенно утратило значение.

В то же время на территории сохранились оригинальные здания и часть путей. И новые владельцы решили не просто отреставрировать объект, а создать настоящее путешествие в атмосферу британских железных дорог 1950–1960-х годов. Для этого они даже приобрели 18-футовый вагон-инспекторскую салонную платформу, окрашенную в стилистике British Railways, чтобы максимально воссоздать историческую атмосферу для поклонников железных дорог.

"Только в 1980-х годах предыдущие владельцы нашли эту станцию и выкупили ее у фермеров. Они восстановили железнодорожные пути. А мы пришли сюда через 32 года и продолжили модернизацию", – рассказала Сесилия.

По ее словам, старое здание вокзала и помещение для посылок полностью переоборудовали под жилье.

"Бывшая касса теперь стала кухней, зал ожидания – гостиной, а мужской туалет превратился в полноценную ванную комнату", – говорит она.

Отдельное здание бывшего почтово-багажного отделения также реконструировали: там обустроили студию с отоплением, новыми коврами и отдельной ванной комнатой.

Сегодня посетители могут не только осматривать станцию, но и оставаться здесь на ночь. Бывшие женские залы ожидания переоборудовали в спальни, а старые вагоны – в необычные гостиничные номера.

Ночь в отреставрированном вагоне с видом на сельскую местность стоит около 260 фунтов. Все номера оборудованы отоплением и отдельными ванными комнатами.

Проживание в главном здании станции стоит 430 фунтов за две ночи, а студия в бывшем почтовом отделении – 220 фунтов за тот же период.

"Для гостей это похоже на возможность проснуться на железнодорожной станции 1950–1960-х годов", – говорит Сесилия.

В 2018 году супруги также приобрели оригинальный 20-тонный тормозной вагон, который планируют превратить еще в одно необычное жилье для туристов.

По словам владельцев, увлечение старой железной дорогой постепенно стало для них настоящим образом жизни.

"Сначала мы не были фанатами железных дорог, но со временем буквально погрузились в этот мир. Появился целый круг людей, увлеченных железнодорожной историей, и это невероятно", – рассказывает Сесилия.

Она вспоминает, что первые гости приехали еще в 2017 году – и оказались настоящими энтузиастами железных дорог, которые знали о местной ветке даже больше, чем сами владельцы.

Среди гостей часто бывают машинисты, работники станций, коллекционеры и даже дети, увлекающиеся техникой и историей железных дорог.

Помимо самой станции, туристов привлекает и окружающая природа – луга, живые изгороди, пруды и спокойные пейзажи английской провинции.

