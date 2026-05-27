Ученые обнаружили третий глаз, скрытый в человеческом теле: где он находится и зачем

Анатомы и антропологи на протяжении столетий пытались разгадать истинное предназначение этого крошечного участка мозга.

Ученые, изучающие загадочный "третий глаз", скрытый в самой середине человеческой головы, утверждают, что он играет ключевую роль после миллионов лет эволюции, и теперь знают, как он сформировался. Исследователи из Великобритании и Швеции назвали этот древний орган сложным предковым срединным глазом.

Теперь они полагают, что виды, от которых произошел человек, полагались на него после того, как потеряли два своих боковых глаза примерно 500 миллионов лет назад, пишет Daily Mail. Согласно их исследованию, эти древние беспозвоночные виды, то есть существа без позвоночника, зарывались под землю и утратили способность использовать свои обычные глаза, из-за чего они стали зависеть от этого центрального органа для восприятия света.

Этот орган, называемый шишковидной железой, описывался врачами еще со времен древних греков, но до появления новых данных предполагалось, что он развивался отдельно от глаз.

Существует ли третий глаз и где он находится

Теперь же ученые обнаружили связь с тем, как использовали свои глаза далекие предки человечества. Сегодня остатки третьего глаза все еще можно найти внутри человеческого черепа. Он больше не воспринимает свет напрямую, но по-прежнему получает информацию о свете и темноте от наших глаз и использует ее, чтобы помогать регулировать время сна человека.

В частности, третий глаз вырабатывает гормон мелатонин – химический сигнал, который сообщает организму, что наступила ночь и ему необходим отдых. Это помогает синхронизировать циркадные ритмы – 24-часовой цикл, который способствует засыпанию и влияет на другие физиологические процессы в организме в течение дня и ночи.

Сюда входит контроль над репродуктивной системой, иммунным здоровьем, а некоторые ученые предполагают, что это влияет даже на наше настроение и способность контролировать температуру тела.

Хотя он больше не является настоящим глазом, он состоит из особых клеток, называемых пинеалоцитами, которые выделяют мелатонин. Целью исследования, опубликованного в журнале Current Biology, было выяснить, как человеческий глаз и сетчатка эволюционировали на протяжении сотен миллионов лет.

Исследователи под руководством профессора Томаса Бадена, нейробиолога из Сассекского университета, обнаружили, что самые ранние предки человека на планете имели в голове как боковые глаза, так и срединную светочувствительную структуру. Когда некоторые из этих ранних предков начали зарываться в землю и питаться путем фильтрации полмиллиарда лет назад, они потеряли свои боковые глаза и стали полагаться в основном на эту срединную структуру, чтобы определять направление и знать, когда на поверхности был день или ночь.

Значительно позже, как полагают ученые, части этого третьего глаза эволюционировали и переместились к боковым частям головы, развившись в жизненно важные нервные ткани, называемые сетчатками, которые мы имеем в наших глазах сегодня.

Что видят люди с третьим глазом

"Потребность знать, какое сейчас время суток, или где верх, а где низ, если вы находитесь в глубокой воде. Это никуда не исчезает. Поэтому мы предполагаем, что именно тогда мы потеряли первоначальные боковые глаза, но сохранили первоначальный срединный глаз, потому что именно для этого он и хорош", – подчеркнул Баден в интервью BBC Science Focus.

"Следовательно, сетчатка предшествует глазу, если в этом есть смысл", – добавил ученый. Международная группа не проводила новых экспериментов и не делала снимков самостоятельно.

Вместо этого они тщательно изучили несколько существующих исследований и генетические данные таких животных, как рыбы и миноги, чтобы увидеть, как этот глаз все еще служит определенной цели у видов, родственных человеку.

Результаты изменили понимание ученых об этом загадочном глазе, доказав, что наши сетчатки и шишковидная железа произошли от одной и той же древней структуры, а не эволюционировали отдельно. У некоторых видов все еще есть видимый третий глаз, включая рептилию из Новой Зеландии под названием туатара, и этот орган имеет хрусталик и сетчатку, точно так же, как их обычные глаза.

Его главная задача – не видеть детальные изображения, а улавливать изменения в освещении, особенно верхний свет с неба. Это помогает туатаре регулировать свои циркадные ритмы и управлять повседневным поведением, например, знать, когда нужно греться на солнце или прятаться. Хотя нет достоверных научных доказательств, подтверждающих это, также издавна существовало убеждение, что "третий глаз" человека имеет связь со сверхъестественными способностями, такими как интуиция, внутреннее видение и экстрасенсорное восприятие.

Эта сила была тесно связана с традициями индуистской и йогической культуры, где третий глаз соединяется с "Аджна-чакрой" – энергетическим центром в человеческом теле. Древние тексты, посвященные практике йоги, описывали пробуждение этой чакры как способность открыть ясновидение, телепатию и духовное прозрение.

