Разрешение инвесторам самостоятельно строить подстанции может ускорить запуск новых мощностей, – Украинский институт будущего

Энергетический эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что в условиях постоянных отключений электроэнергии Украина нуждается в новых генерирующих мощностях, однако развитие генерации все чаще упирается в проблемы с подключением к сети.

По его словам, последние годы показали, что ни одна новая генерация не является лишней, хотя стремительное развитие солнечной энергетики уже создает новые вызовы для энергосистемы.

"Отключения электроснабжения, которые стали для нас нормой за эти годы, указывают на то, что в настоящее время ни одна новая генерация не будет лишней", – отметил Прокип.

В то же время, по словам эксперта, ключевой проблемой для инвесторов становится не только экономика проектов, но и физическая возможность подключить новые объекты к энергосистеме.

"Потенциальные производители электроэнергии сталкиваются с узкими местами в энергосистеме и нехваткой свободных мощностей для подключения новой генерации", – подчеркнул он.

Прокип добавил, что компании, готовые строить новые мощности, часто готовы за свой счет возводить подстанции для подключения к сети. По его мнению, это позволит уменьшить нагрузку на операторов сети, усилить конкуренцию между подрядчиками и, главное, сократить сроки подключения новой генерации.

"Компании, которые намерены строить и подключать новые собственные мощности к энергосистеме, часто готовы самостоятельно строить подстанции для подключения к сети", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях государство должно создать максимально быстрые и понятные условия для подключения новых генерирующих мощностей, особенно тех, которые готовы работать в рыночных условиях.

Как сообщалось ранее, в энергетическом секторе все активнее обсуждают возможность разрешить инвесторам самостоятельно строить подстанции для подключения новой генерации к сети. Участники рынка считают, что действующая модель с длительными согласованиями и централизованными тендерами затягивает запуск новых мощностей на многие месяцы, тогда как энергосистема уже нуждается в быстром вводе новой генерации перед следующей зимой.

