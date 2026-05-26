Некоторых украинских мужчин могут мобилизовать, даже если у них есть основание для получения отсрочки.

Из-за полномасштабной войны объявлена мобилизация в Украине, которая продолжит действовать и в июне. Обязательному призыву подлежат мужчины возрастом от 25 до 60 лет, а остальные граждане могут присоединиться к ВСУ по желанию. Лицам, в которых есть потребность в тылу, предоставляется отсрочка от мобилизации. Получить такой статус можно только в определенных ситуациях.

Кто имеет право на отсрочку по новому закону о мобилизации

Статья двадцать три закона "О мобилизации" содержит полный перечень оснований для выдачи отсрочки. Прежде всего это мужчины, которые работают на критически важных для функционирования государства должностях. В законодательстве говорится, какие специальности дают отсрочку от мобилизации - такое право имеют сотрудники органов власти и самоуправления, народные депутаты, руководители министерств, судьи, дипломаты и забронированные мужчины.

Отсрочку выдают многодетным отцам при наличии 3 и больше несовершеннолетних детей. При этом не имеет значения, кто их матери. Если трое детей от разных браков, мобилизация всё равно не проводится, но нельзя иметь долги по выплате алиментов. Кроме того, достаточно и одного ребенка, если тот имеет инвалидность или тяжелое заболевания, либо если отец является одиноким или приёмным.

Лица с инвалидностью освобождаются от призыва не зависимо от группы. Также отстраняют от мобилизации украинцев, которые из-за серьезных болезней исключены из учета.

Если вы сами ухаживаете за лицом с инвалидностью, оформить отсрочку будет труднее. Опекуну нужно доказать, что его близкий действительно нуждается в присмотре, и что никто другой не может его обеспечить. Нередко отсрочка по уходу за родителями предоставляется только если мужчина является единственным сыном.

Отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью может предоставляться мужу жены с 1 или 2 группой, а также отцу совершеннолетнего ребенка с 1 или 2 группой.

Не подлежат призыву студенты во время получения первого в жизни высшего образования. Также от мобилизации освобождаются ученые и преподаватели с 0,75 ставки и более.

Освобождение от призыва получают родные военных, которые имеют погибшего или пропавшего без вести из-за военных действий близкого родственника. Также на фронт не призывают мужчин, освобожденных из плена в РФ. Юноши, что заключили контракт 18-24 и освободились со службы, получают отсрочку на 12 месяцев с момента увольнения.

Что нужно, чтобы получить отсрочку от мобилизации

Отсрочка не выдается автоматически - её нужно оформить самому. Поэтому если у вас есть основания, но заявление не подано, то вас могут законно мобилизовать.

С конца 2025 года освобождение от призыва выдают не в ТЦК - теперь для этого нужно подавать заявление в мобильном приложении "Резерв+" или идти в Центр административных услуг. Отсрочка по инвалидности и многие другие виды сейчас оформляются онлайн, поскольку данные для них уже есть в "цифре". Но если документы есть только в бумажном виде и отсутствуют в реестрах, то подавать их нужно в ЦНАП.

Оформленную отсрочку и срок её действия можно увидеть в "Резерве". После её получения мужчинам рекомендуется сформировать и распечатать PDF-файл, чтобы носить с собой и предоставлять по требованию сотрудников ТЦК.

Сколько действует отсрочка

Время действия освобождения от призыва зависит от основания. Чаще всего оно длится 6 или 12 месяцев, после чего весь процесс нужно повторить заново. Отсрочка для студентов предоставляется на учебный семестр, а для лиц с инвалидностью - на время действия инвалидности. Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья действует, пока мужчину не признают пригодным на медкомиссии.

Если в "Резерве" указано, что мужчине предоставлена отсрочка до завершения мобилизации, то статус дается на время, пока действует военное положение.

Переоформлять отсрочку можно до тех пор, пока у мужчины действуют основания для её получения. Стоит понимать, что если, к примеру, у многодетной семьи один из трех детей достигнет 18 лет, то отец потеряет освобождение от призыва. То же самое касается студентов, которые завершили обучение в вузе.

Как продлить отсрочку от мобилизации

После реформы в ноябре 2025 года большинство таких статусов продлеваются автоматически. Но если этого не случилось, то нужно заново оформить отсрочку тем же способом, что и в первый раз, то есть через "Резерв+" или ЦНАП. Адвокаты рекомендуют делать это заранее за 1-2 недели до истечения срока, поскольку процесс может занять некоторое время.

Также мужчинам рекомендуется ежедневно с утра проверять свой статус в "Резерв+", даже если до истечения ещё много времени. Бывают ситуации, когда отсрочка пропадает из реестров, и тогда лицо могут мобилизовать. Иногда это случается из-за сбоя в приложении - тогда нужно выйти из аккаунта и снова войти. Если это не помогло, следует заняться переоформлением.

