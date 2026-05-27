Как правильно выбирать дыню: эксперт поделилась секретами

С помощью нескольких советов, выбранная вами дыня может стать предметом обсуждения на любой фруктовой тарелке, которую вы принесете на летний пикник. Об этом пишет usatoday.

Выбор хорошей дыни означает соблюдение баланса между не слишком мягкой и перезрелой, но и не настолько зеленой, чтобы вам пришлось слишком долго ждать, прежде чем насладиться ею.

Отмечается, что дыня - это крупный, тяжелый фрукт с оранжевой мякотью и сетчатой ​​кожурой светло-коричневого цвета. Она известна как сладкое лакомство летом и является низкокалорийной закуской, богатой питательными веществами, включая витамины А и С, калий, клетчатку и другие растительные питательные вещества и антиоксиданты.

Но есть несколько хитростей, чтобы не уйти из продуктового магазина или базара разочарованными.

Как определить, созрела ли дыня

"Спелые дыни будут тяжелыми и слегка прогибаться при нажатии", - рассказала Лиза Валенте, зарегистрированный диетолог из окрестностей Берлингтона.

По ее словам, затем нужно обратить внимание на любые вмятины, мягкие участки или трещины. Это могут быть признаки того, что на фрукте начинают размножаться бактерии или плесень. Заплесневелые фрукты следует пропустить, а если вы уже купили такой фрукт, то выбросить.

Далее надо обратить внимание на цвет. Валенте советует:

"Дыня должна быть золотистого цвета снаружи. Под кожурой или сеткой не должно быть слишком много зелени".

Если вы понюхаете кончик дыни со стороны цветка, противоположной тому месту, где был стебель, он должен пахнуть сладко и цветочно, почти как мед. Если у него нет запаха, он, вероятно, не созрел.

Как сохранить дыню надолго

После того, как вы принесли домой выбранную дыню , помните, что срок её хранения зависит от того, насколько она была спелой на момент покупки.

"Она должна храниться несколько дней на кухонном столе, но целая дыня в холодильнике продержится около семи дней. После разрезания она хранится в холодильнике около пяти дней", - рассказала Валенте.

То, что вы не едите кожуру, не означает, что её не нужно мыть, согласно данным Кливлендской клиники. Это снижает риск попадания загрязнений с внешней стороны плода на съедобную часть.

Как выбрать арбуз

Блестящие овощи и фрукты притягивают взгляд многих потенциальных покупателей в продуктовых магазинах или на рынках. В Mashed рассказали, стоит ли покупать блестящие арбузы. Он чаще всего указывает на то, что он недозрелый. Поэтому он не будет таким сладким и вкусным.

В издании поделились, что спелые арбузы должны иметь тусклый, темный цвет с матовой текстурой кожуры. Это одни из главных признаков идеального арбуза.

