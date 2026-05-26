'Это будет поход в один конец': аналитик оценил вероятность наступления из Беларуси

Роман Погорелый подчеркнул, что украинские военные готовы к нападению со стороны Беларуси.

Угроза со стороны Беларуси сохраняется, но маловероятно, что белорусы решатся отправить свои войска в Украину. Об этом заявил соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в эфире "Украинского радио".

"Украинская оборона остается довольно эффективной на сегодняшний день по сравнению с 2022 годом. Угроза была всегда. У россиян есть возможность и они умеют быстро перебрасывать свои силы и проводить ротации. Они очень долго подстрекают белорусов присоединиться к этой войне с большими усилиями", - рассказал он.

Погорелый подчеркнул, что белорусы являются полноценными участники войны на стороне россиян. Он напомнил, что по международному праву предоставление своей территории для совершения вторжения - это уже прямое участие в военных действиях.

"Поэтому здесь речь идет прежде всего о провокациях. Они уже давно проводят учения в Беларуси. Они могут попытаться зайти на Чернобыльскую АЭС. Могут работать ДРГ. Вопрос в том, если белорусы и рискнут что-то делать, то насколько они готовы вложиться в это? Это либо работа ДРГ, либо захват АЭС, либо создание буферной зоны, как московиты пытаются осуществить в Сумской области. Это все неизвестно", - добавил эксперт.

По словам Погорелого, не стоит преувеличивать и масштабировать возможности Беларуси.

"Потому что там, в Украине, все перекопано вдоль и поперек. География там тоже не самая лучшая для продвижения, та же Ровенская область – там болота. Как они это будут делать, я не знаю. Это весомая причина сомневаться в том, что у нападающих будут какие-то там успехи", - считает эксперт.

"Они уже давно готовы, они ждут, но предупреждают, что это будет для нападающих поход в один конец. И это я сейчас говорю, знаете, не на фоне там чего-то позитивного пропагандистского, а просто говорю реальные слова тех бойцов, которые там дислоцированы", - заявил эксперт.

Беларусь обвинила Украину в попытках атак дронами

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о якобы регулярных попытках атак беспилотников со стороны Украины.

По словам Вольфовича, беларуские силы ПВО якобы ежедневно фиксируют пересечение границы украинскими боевыми дронами. Он утверждал, что только за последнюю неделю в воздушном пространстве страны якобы зафиксировали "116 украинских БПЛА".

