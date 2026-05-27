Большинство пользователей удаляют это приложение Samsung – и совершают ошибку

Пользователи нередко отключают это приложение, ориентируясь на советы из интернета, не понимая его назначения. В результате смартфон может работать менее эффективно и терять часть возможностей.

Многие владельцы смартфонов Samsung Galaxy при очистке системы или после покупки нового устройства первым делом удаляют или отключают приложение Samsung Members. Оно кажется лишним и рекламным, но на самом деле может быть куда полезнее, чем кажется на первый взгляд, рассказывает автор HowToGeek.

Главная функция Samsung Members – доступ к бета-версиям One UI без сложных настроек. Вместо включения режима разработчика или использования стороннего софта, достаточно открыть приложение и нажать кнопку участия в тестировании, когда для устройства доступна бета-версия системы. После этого обновление приходит как обычный апдейт.

По сути, это самый простой способ попробовать новые версии One UI до их официального релиза. Пользователь может установить бета-обновление, протестировать новые функции, а затем при желании просто удалить приложение и вернуться к стабильной версии системы, не теряя при этом доступ к будущим тестам.

Еще одна причина не спешить с удалением – новости и обновления Samsung. В приложении публикуются официальные анонсы новых функций, изменений в системе и возможностях устройств. Через Samsung Members можно узнать о свежих функциях Galaxy, включая интеграции и новые сервисы, которые часто появляются раньше, чем в сторонних источниках.

Также в приложении есть раздел сообщества, где владельцы Samsung-устройств делятся проблемами, советами и решениями. По сути, это встроенный форум по типу Reddit, где можно быстро получить помощь или найти похожие случаи неисправностей без поиска по всему интернету.

Дополнительно Samsung Members позволяет отправлять отчеты об ошибках, оставлять обратную связь и находить сервисные центры. Это делает его полезным инструментом поддержки, особенно если возникают проблемы со смартфоном или нужно связаться с Samsung напрямую.

В целом, Samsung Members отнюдь не является обязательным приложением, но и назвать его бесполезным тоже нельзя. Полностью удалять его имеет смысл только тем, кто уверен, что никогда не будет пользоваться этими функциями.

