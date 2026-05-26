В России совершил первый полет вертолет Ка-226Т с новыми системами

"Импортозамещенный" вертолет Ка-226Т с российскими двигателями ВК-650В 22 мая совершил свой первый полноценный полет на территории Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова в Томилино. Об этом сообщает холдинг "Вертолеты России".

Испытания оказались успешными. В ходе них была проверена устойчивость и управляемость Ка-226Т, а также определена нагрузка на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете с несколькими разворотами.

Конструкторы провели работы по импортозамещению вертолета без существенных изменений фюзеляжа. Помимо нового двигателя, была установлена модернизированная авионика и система управления, машина получила обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства.

Для РФ испытания стали знаковыми еще и потому, что двигатель ВК-650В – первый российский двигатель для легких вертолетов со взлетной массой до четырех тонн. Его создали для импортозамещения агрегатов, которые ранее поставлялись из-за рубежа.

Двигатель имеет повышенную взлетную мощность и лучшие удельные характеристики. Мощность двигателя в чрезвычайном режиме составляет до 750 л.с. Основными преимуществами ВК-650В россияне называют модульную конструкцию и цифровую систему автоматического регулирования типа FADEC.

Сам вертолет Ка-226Т может выполнять широкий спектр задач: от перевозки грузов и пассажиров и патрулирования до поисково-спасательных и медико-эвакуационных работ. Модульная конструкция позволяет трансформировать вертолет в различные конфигурации всего за 45 минут.

Вертолет имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость на экстремальных высотах в условиях разреженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру и высокую скороподъемность.

Отмечается, что Ка-226Т лишь условно можно назвать "новым". Базовый Ка-226 совершил первый полет в 1997 году. Этот вертолет является лишь развитием советского вертолета Ка-26, который начали эксплуатировать в далеком 1969-м.

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает выпуск модернизированных версий советских вертолетов, в частности Ми-8. В то же время разработка и производство более современных машин сопровождаются серьезными трудностями, среди которых нехватка финансирования и дефицит квалифицированных кадров.

В частности, за весь период было собрано лишь единичные экземпляры многоцелевого вертолета средней дальности Ми-38. Москва пытается продвигать эту модель на экспорт, однако существенного интереса со стороны потенциальных покупателей пока не наблюдается.

В 2024 году были обнародованы изображения нового российского вертолета под обозначением НВ.17. Ожидалось, что его первый полет может состояться в 2027 году, однако с момента презентации новой машины о ней почти ничего не было слышно.

