Зеленский перехватил инициативу: Путин и Трамп остались без козырей, - FT

Современная геополитическая арена столкнулась с беспрецедентным кризисом стратегического планирования.

Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, будучи бывшим президентом США Дональд Трамп приветствовал этот шаг как "гениальный". На практике война кремлевского диктатора Владимира Путина оставалась самой дорогой ошибкой великой державы в нашу эпоху до тех пор, пока три месяца назад вновь ставший американским лидером Трамп не запустил операцию "Эпическая ярость".

Оба лидера сделали ставку на слабого противника и рассчитывали на победу в течение нескольких дней. Каждый из них обременяет свои страны расходами, которые сохранятся в течение многих лет после того, как они потеряют власть. Как примеры того, как упустить сильные карты из рук, Путин и Трамп не имеют себе равных. Китай же, к которому в руки упало большинство их карт, является главным бенефициаром, пишет Financial Times.

Сторонники жесткой линии на американском правом фланге протестуют, заявляя, что режимы Ирана и Украины несравнимы. Один из них – жестокая теократия; другой – функционирующая демократия (которая в наши дни зачастую менее коррумпирована, чем Вашингтон), отмечают журналисты. Однако стратегия измеряется реальными результатами, а не принятием желаемого за действительное.

Видео дня

Поклонники "Эпической ярости" утверждают, что война была спровоцирована Ираном из-за самой природы его режима. Представители западных крайне левых и крайне правых сил, в равной степени страдающие "синдромом помутнения от НАТО", говорят то же самое об Украине. Оба объяснения идеологически искажены. Каждая из них была войной по выбору. Разрыв между целью и результатом для Трампа в Персидском заливе столь же велик, как и для Путина на Донбассе, говорится в материале.

Ни один из них не может вырваться из ловушек, созданных собственными руками. В случае Путина провал его "спецоперации" носит экзистенциальный характер. Он менее склонен признавать реальность, поскольку это стоило бы ему должности и, возможно, жизни. Ментальный блок Трампа связан главным образом с гордостью и политикой.

Никакое количество созданного ИИ контента не сможет отвлечь внимание от его унижения из-за необходимости договариваться с режимом, который он неоднократно объявлял уничтоженным. Поступая так, он лишь укрепит его позиции.

Теперь карты в руках Зеленского

Некоторые карты упали в руки президента Украины Владимира Зеленского. Украина превратила фронт в бойню. Коэффициент потерь России составляет 35 000 человек в месяц. Украина может по своему усмотрению наносить удары по нефтяным, заводским и инфраструктурным узлам на расстоянии 1 000 километров вглубь России.

Путину пришлось прибегнуть к помощи Трампа, чтобы убедить Зеленского оставить Красную площадь в покое от украинских беспилотников во время парада ко Дню Победы в этом месяце. Путин обещал российскому народу изолировать их жизни от войны. Однако количество погибших и экономические издержки затрагивают всех россиян и ставят под угрозу его удержание власти.

У Украины также появляется все более сильная карта в игре с Трампом. До того как Пентагон начал стремительно расходовать свои запасы ракет и систем противовоздушной обороны в Персидском заливе, Украина полностью переосмыслила ведение войны. Иран не сильно отстает. Способность Украины сбивать дорогостоящие российские ракеты с помощью копеечных перехватчиков собственного производства произвела революцию в экономике войны.

Точно так же, как и использование Ираном беспилотников для перекрытия Ормузского пролива, пишет СМИ. Огромные траты на символы военного престижа выглядят все более расточительными. Авианосцы превращаются в плавучие обузы. Получив ранее от Трампа заявление, что у него нет никаких карт, Зеленский теперь обладает колодой инноваций, в которой Пентагон остро нуждается. У Украины появились новые рычаги влияния, говорится в материале.

США и Россия наносят самим себе ущерб

Геополитический ущерб, который Россия и Америка нанесли сами себе, также сопоставим. Неспособность России подчинить Украину – это самая дорогая проигранная война в современной истории. Запугивая таких соседей, как Финляндия, Путин исключительно своими действиями более чем в два раза увеличил протяженность границы НАТО с Россией.

Точно так же ожидания Трампа, что Иран предоставит покладистого нового лидера по образцу Венесуэлы, оказались фантазией. Он не прислушался к экспертам.

Многие школы мысли дискредитируются, включая идею американских политических экстремистов о том, что НАТО – это заговор США с целью окружения России. Действительно, сейчас тяжелая эпоха для людей с любым мировоззрением. И неоконсерваторы, и сторонники лозунга "Америка прежде всего" выглядят глупо: первые – из-за поддержки очередной непродуманной войны по выбору, вторые – из-за доверия к Трампу, пишет СМИ.

Но реалисты великих держав также находятся в затруднительном положении. Хотя Китай выигрывает от промахов Путина и Трампа, средние державы выходят из ситуации конечными победителями (Израиль является самым очевидным исключением).

Влияние Америки на Ближнем Востоке подорвано. Иран, вероятно, утвердится в качестве региональной силы, с которой остальным придется считаться. Украина, как минимум, станет ключевым партнером любого НАТО после ухода США.

Очень разными способами Киев и Тегеран демонстрируют миру, как можно сокрушить колосса. Тайвань – далеко не единственная страна, которая внимательно изучает эти уроки.

Другие новости о Трампе и Путине

Ранее УНИАН сообщал, что переговорщики Трампа должны срочно приехать в Украину. В частности, посетив страну, они могли бы увидеть, что обычные украинцы сохраняют надежду на США и на Трампа, в частности. Но есть и еще более полезная сторона подобного визита.

Мы также рассказывали, что рейтинг Путина упал до минимума с начала вторжения в Украину. Даже в официальных опросах, которые Кремль использует в качестве пропагандистского инструмента, фиксируется активное падение рейтингов российского диктатора – с 74% в феврале до 65,6% в апреле.

Вас также могут заинтересовать новости: