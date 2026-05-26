Еще вчера без окон: в Киеве отель 'Камелот' после обстрела возобновил реабилитацию военных и ветеранов

Отель "Камелот" на Лукьяновке в Киеве, где регулярно проводятся бесплатные реабилитационные мероприятия для военных, ветеранов и их семей, уже в 17-й раз возобновил работу после вражеских обстрелов. Несмотря на повреждения, сложные условия и постоянное давление войны, команда заведения уже сегодня вернулась к проведению реабилитационных программ.

Как сообщается, еще день назад часть помещения оставалась без окон после очередного удара. В то же время в отеле уже возобновили терапевтические мероприятия - в частности, терапию поющими чашами у бассейна и группы психологической поддержки для военных и членов их семей.

В учреждении отмечают, что именно такие форматы помощи стали важной частью системного восстановления людей, которые ежедневно сталкиваются с последствиями войны.

Владелец отеля и председатель общественной организации "Всеукраинское объединение "Суспільна справа" Георгий Джурко подчеркнул, что команда не имеет права останавливать работу даже в самые тяжелые периоды.

"Несмотря на тяжелый период и характер и объем сложностей, мы возобновили наши мероприятия по реабилитации Героев и их семей. Объективно учитывая потребность и запрос, тем более осознавая непоколебимую силу и железный характер людей, которым мы помогаем, мы должны вести себя соответственно", - заявил он.

По словам Георгия Джурко, восстановление таких пространств - это не только работа отеля, но прежде всего сохранение места поддержки, где военные, ветераны и их близкие могут получить психологическую разгрузку, почувствовать безопасность и человеческое отношение даже во время постоянной опасности.

