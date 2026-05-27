США планируют существенно сократить свои прежние обязательства перед НАТО, – Spiegel

Вашингтон намерен в дальнейшем значительно сократить объем ключевых военных ресурсов и взносов, предоставляемых НАТО.

США намерены существенно сократить свои военные взносы в НАТО. По информации журнала SPIEGEL, в конце прошлой недели представитель министра обороны США Пита Хегсета проинформировал об этом в штаб-квартире НАТО высокопоставленных чиновников из других стран-членов.

В публикации говорится, что в рамках планирования вооруженных сил Альянса Вашингтон намерен в дальнейшем значительно сократить объем ключевых военных ресурсов, предоставляемых НАТО, в частности американских истребителей, военных кораблей, беспилотников и самолетов-заправщиков.

Соответственно, США планируют существенно сократить свои предыдущие обязательства по так называемой "модели сил НАТО". Издание констатирует, что европейцы должны будут быстро самостоятельно восполнить образовавшиеся пробелы.

Примечательно, что Альянс договорился об этой модели в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. В ней зафиксировано, к каким подразделениям и военным ресурсам государств-членов НАТО может напрямую обращаться Верховный главнокомандующий НАТО в Европе (SACEUR) для обеспечения сдерживания и обороны Европы.

"Уже давно США настаивают на перераспределении военных обязательств в рамках альянса. В прежней системе распределения нагрузки ("burden sharing") США обеспечивали примерно половину военных мощностей. Теперь США требуют перераспределения ("burden shifting")", – говорится в статье.

Издание констатирует, что взгляды США на будущее планирование вооруженных сил оказались более радикальными, чем ожидали европейцы. Перед встречей европейские дипломаты предполагали, что речь пойдет о незначительных корректировках со временем.

Однако, по информации журнала, США, например, намерены предоставить НАТО значительно меньше стратегических бомбардировщиков, а в отношении истребителей также речь идет о сокращении американского вклада на треть.

Представители европейских правительств считают, что решающим является то, какие временные рамки американцы связывают со своими планами.

Отмечается, что сбалансировать ситуацию с боевыми самолетами можно, например, за счет текущих поставок самолетов типа F-35 европейским партнерам по альянсу. Бундесвер должен получить первые самолеты в США в следующем году.

Напоминается, что Польша только что получила первые три F-35. В то же время европейские страны-члены НАТО не имеют стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Также два авианосца, которые США до сих пор заявляли в Nato Force Model на случай чрезвычайной ситуации, вряд ли можно будет так легко заменить.

При этом США четко дали понять, что в рамках НАТО они намерены сохранить ядерное сдерживание в Европе.

Как сообщил американский посол, ВМС США намерены сократить количество эсминцев, находящихся в распоряжении НАТО. А подводные лодки США вообще больше не планируют предоставлять в рамках альянса.

Также европейцы должны самостоятельно обеспечивать беспилотники для разведки, а в отношении вооруженных моделей США также намерены значительно сократить свое участие.

По словам посла США Велеса-Грина, США готовы тесно сотрудничать со всеми партнерами по НАТО, которые сейчас начнут действовать оперативно. Некоторые участники заседания расценили это как косвенную угрозу.

Издание напоминает, что на саммите НАТО, состоявшемся в июне прошлого года в Гааге, страны-члены под давлением президента США Трампа обязались увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.

Указывается, что уже несколько месяцев правительство США провозглашает свое видение "НАТО 3.0". Согласно ему, европейцы должны как можно быстрее взять на себя всю ответственность за обычную оборону своих войск. Теперь другие члены альянса впервые имеют представление о том, как быстро должна произойти переориентация НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что европейские политики на форуме в Праге фактически обсуждали, как НАТО сможет функционировать в условиях, когда решения Вашингтона становятся все менее предсказуемыми. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попытался сгладить ситуацию вокруг истории с возможной отменой переброски американских войск в Польшу. По его словам, то, что произошло, стало "недоразумением", а сам конфликт оказался лишь "небольшой неприятностью" в отношениях с США. Однако, по данным Politico, в Варшаве ситуация вызвала серьезное беспокойство. Особое раздражение у союзников вызвало то, что изменения в размещении американских войск были объявлены фактически без консультаций с НАТО.

Также мы писали, что два осведомленных источника сообщили Reuters, что НАТО укрепит оборону восточного фланга благодаря новой структуре, которая упростит быстрое развертывание сил в Латвии и Эстонии в случае войны с РФ. В настоящее время силы Альянса в Литве, Латвии, Эстонии и на севере Польши находятся под командованием единого многонационального штаба в польском городе Щецин. Запланированные изменения подчеркивают стратегическую важность Балтии, которая находится в центре внимания со времени вторжения России в Украину.

