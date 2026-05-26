Регулятор хочет повысить тарифы 'Укрэнерго': изменится ли цена киловатта для населения

Новые тарифы планируется ввести уже через месяц.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила повысить тарифы НЭК "Укрэнерго" с 1 июля текущего года. Данную информацию обнародовали во время открытого заседания НКРЭКУ.

Так, тариф на передачу электроэнергии предлагают повысить на 21,62% и установить на уровне 903,53 грн/МВт⋅ч (здесь и далее без НДС). Тариф на диспетчеризацию должен вырасти на 7,83% – до 118,64 грн/МВт⋅ч.

Что касается предприятий "зеленой" электрометаллургии, то для них рост тарифа на передачу электроэнергии будет вдвое больше – на 42%, до 535,97 грн/МВт⋅ч. Приведенные выше цифры являются предварительными и еще должны быть окончательно утверждены НКРЭКП.

Следует отметить, что тарифы "Укрэнерго" не затронут бытовых потребителей и стоимость электроэнергии для населения в случае их утверждения не изменится.

До этого в "Укрэнерго" предлагали повысить тариф на передачу электроэнергии на 29%, для "зеленого" производства – на 53%, а на диспетчеризацию – на 55,5%.

Предыдущее повышение тарифов "Укрэнерго" со стороны НКРЭКУ было одобрено в конце прошлого года. Согласно решению комиссии, тарифы должны были вырасти в два этапа – с января и апреля, причем второе повышение рассматривалось как окончательное до конца 2026 года.

Для населения в Украине действует единый фиксированный тариф на электроэнергию – в размере 4,32 грн/кВт⋅ч с учетом НДС, независимо от объема потребления. Его не меняли с июня 2024 года.

