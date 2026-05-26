Не Sony и не Bose: эксперты выбрали наушники с лучшим звуком в 2026 году

Несмотря на то что Sony и Bose традиционно считаются лидерами в сегменте премиальных наушников, новый рейтинг Consumer Reports вывел в топ совсем другую модель.

Рынок премиальных наушников сегодня переполнен моделями от известных брендов, и пользователям становится все сложнее выбрать лучший вариант. Чаще всего в лидерах оказываются устройства от Bose и Sony, которые известны своими системами активного шумоподавления и стабильным качеством звука.

Однако новое исследование Consumer Reports неожиданно показало, что ни один из этих брендов не занял первое место по качеству звучания. По состоянию на май 2026 года, лучшую оценку за аудиокачество среди беспроводных наушников с шумоподавлением получили AirPods Max 2 от Apple.

В ходе тестов Consumer Reports оценивает наушники по нескольким ключевым параметрам – точность передачи тембров, качество баса, общий баланс звучания и звуковой сцены. AirPods Max 2 получили идеальный бал сразу в нескольких категориях, а также разделили общий рейтинг с другими аудиоустройствами Apple.

Видео дня

Главным техническим улучшением модели стал фирменный чип H2, который отвечает за обработку аудио и активное шумоподавление. Благодаря ему наушники обеспечивают более "чистое" звучание, улучшенную работу ANC и флагманские функции вроде Adaptive Audio, автоматически подстраивающего шумоподавление под окружающую среду.

Также AirPods Max 2 получили поддержку USB-C и возможность воспроизведения lossless-аудио при проводном подключении, что особенно важно для покупателей, требовательных к качеству звука.

Несмотря на то что Sony и Bose традиционно считаются лидерами в сегменте премиальных наушников, результаты тестирования Consumer Reports показывают, что Apple постепенно укрепляет позиции в области аудиооборудования. При этом эксперты отмечают, что выбор "лучших" наушников все еще зависит от личных предпочтений – особенно в вопросах дизайна, комфорта и силы шумоподавления.

Ранее эсперты протестировали сотни полноразмерных наушников и назвали топ-6 лучших. В список вошли как премиальные модели с активным шумоподавлением, так и более доступные варианты для повседневного использования.

Также в сети собрали топ-8 брендов наушников, которые лучше обходить стороной. Рейтинг основан на отзывах покупателей, оценках на интернет-площадках и общем пользовательском опыте.

Вас также могут заинтересовать новости: