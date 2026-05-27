Россия массированно атаковала Чернигов, в городе прогремела серия взрывов

На данный момент известно, что в результате атаки в городе разрушено одно предприятие.

Российские оккупанты в ночь на 27 мая массированно атаковали Чернигов, в результате чего было повреждено одно из предприятий.

Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский. По его данным, в городе прогремело около 15 взрывов.

"В городе прогремело около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий города. Информации о пострадавших не поступало", - написал он.

Других подробностей об ударе по городу Брижинский пока не предоставил.

Перед атакой Воздушные силы несколько раз предупреждали о движении дронов в направлении Чернигова и области.

Удары россиян по Украине

19 апреля россияне ночью массированно атаковали Чернигов ракетами "Шахид ". В городе было много разрушений, в частности, повреждены 7 частных домов, из которых 3 сгорели, а также административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

Кроме того, несколько дней назад РФ массированно атаковала Киев. В результате удара в городе были многочисленные разрушения, погибшие и раненые.

При этом 25 мая в РФ заявили, что будут наносить по Киеву системные удары, и попросили посольства иностранных государств эвакуировать свой персонал. Украинские власти уже заявили, что это пустые угрозы, с которыми украинцы живут уже 5-й год.

